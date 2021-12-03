تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/الإمارات-توقع-عقودا-مع-فرنسا-لشراء-80-مقاتلة-رافال-و12-مروحية-1053504402.html
الإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية
الإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية
أكدت فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:24+0000
2021-12-03T09:24+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101350/66/1013506626_0:202:4000:2452_1920x0_80_0_0_8431f8f166d2b419760f008e67806352.jpg
وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن باريس وأبو ظبي أكدتا توقيع صفقة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز "كاراكال".وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، للصحفيين قبل الزيارة ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري الطائرات المقاتلة: "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".ذكرت مجلة الأعمال الأسبوعية الفرنسية "Challenges"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "المحادثات كانت في مرحلة متقدمة بخصوص ما بين 30-60 طائرة ويمكن إغلاقها خلال زيارة ماكرون. وقد طلبت قطر المجاورة بالفعل طائرات رافال".وستكون هذه أكبر عملية شراء بالجملة لطائرة رافال من صنع داسو، بعد القوات الجوية الفرنسية، وتأتي بعد صفقات في اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.في غضون ذلك، قال صندوق أبوظبي السيادي، اليوم الجمعة، إنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي "بي.بي.آي فرانس".كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر بأبوظبي يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.هذا ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية، تمتد ليومين، يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، حسبما أعلن الإليزيه، الثلاثاء.وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/لبنان-وإيران-ملفات-عاجلة-يناقشها-الرئيس-الفرنسي-في-جولته-الخليجية-1053490911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101350/66/1013506626_232:0:3769:2653_1920x0_80_0_0_744b313c6cba9a4bf17a365d61b6d2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية

09:24 GMT 03.12.2021
© Sputnikرافال
رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.
وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن باريس وأبو ظبي أكدتا توقيع صفقة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز "كاراكال".
وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، للصحفيين قبل الزيارة ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري الطائرات المقاتلة: "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".
ذكرت مجلة الأعمال الأسبوعية الفرنسية "Challenges"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "المحادثات كانت في مرحلة متقدمة بخصوص ما بين 30-60 طائرة ويمكن إغلاقها خلال زيارة ماكرون. وقد طلبت قطر المجاورة بالفعل طائرات رافال".
وستكون هذه أكبر عملية شراء بالجملة لطائرة رافال من صنع داسو، بعد القوات الجوية الفرنسية، وتأتي بعد صفقات في اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
لبنان وإيران... ملفات عاجلة يناقشها الرئيس الفرنسي في جولته الخليجية
أمس, 17:41 GMT
في غضون ذلك، قال صندوق أبوظبي السيادي، اليوم الجمعة، إنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي "بي.بي.آي فرانس".
كما وقعت فرنسا اتفاقا جديدا مع متحف اللوفر بأبوظبي يعير بموجبها متحف اللوفر أربع قطع فنية.
هذا ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية، تمتد ليومين، يزور خلالها كلا من الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، حسبما أعلن الإليزيه، الثلاثاء.
وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:59 GMTعربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين... فيديو
09:57 GMTالسعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم
09:56 GMTوكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق
09:54 GMTاعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص
09:46 GMTبيسكوف: توجد مقترحات مختلفة بشأن موعد لقاء بوتين وبايدن من بينها 7 ديسمبر
09:41 GMTهل تؤدي استقالة قرداحي إلى انفراجة في الأزمة بين لبنان ودول الخليج؟
09:40 GMTمصر تكشف موقفها من الإصابات بالمتحور أوميكرون
09:30 GMTتداول صورة لاستقالة قرداحي... ومواقع لبنانية: غير صحيح
09:29 GMTإعلام: "موانئ دبي" العالمية تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي
09:27 GMTطالبان: عدم منح الحكومة الأفغانية الجديدة مكانا في الأمم المتحدة يحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي
09:24 GMTالإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية
09:22 GMTمدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية
09:03 GMTإيلون ماسك يبيع أسهما في "تسلا" بقيمة 10 مليارات دولار
09:03 GMTوزير البترول المصري يعلن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود... فيديو
09:01 GMTإصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في مدينة أم الفحم... فيديو وصور
09:00 GMTميشوستين يزور الإمارات في 3-4 ديسمبر ويشارك في "إكسبو 2020"
08:56 GMTمطار القاهرة الدولي يستقبل النسخة الأصلية لكأس الأمم الأفريقية
08:49 GMTأفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل انتفاخ البطن
08:47 GMTصاروخ فضائي روسي قابل لإعادة الاستخدام يتخذ شكل طائرة "درون"
08:45 GMTإسرائيل تعلن موعد إجراء أضخم مناورة عسكرية في تاريخها