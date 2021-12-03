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https://arabic.sputniknews.com/20211203/البيت-الأبيض-ينفي-ممارسة-ضغوط-ضد-قانون-منع-العمل-القسري-للويغور-1053527691.html
البيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور
البيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، إن تكون إدارة الرئيس جو بايدن تمارس ضغوطا ضد قانون منع العمل القسري لأقلية الويغور الصينية المقرر أن... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T21:20+0000
2021-12-03T21:20+0000
البيت الأبيض
الصين
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كانت بساكي ترد على تقرير نشرته في وقت سابق اليوم صحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن إدارة بايدن كانت تطلب من أعضاء الكونغرس إبطاء التحرك بشأن مشروع القانون، بحسب رويترز.وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يتبع نهجا محددا للقضية يتضمن الحصول على دعم من دول أخرى.ومن المقرر أن ينظر الكونغرس في مشروع القانون الذي يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف متعلقة بالعمل القسري، في أقرب وقت ممكن، على ما أفاد أمس الخميس عضو الكونغرس جيم مكجفرن، الذي قدم المشروع.وتمت الموافقة على نسخ مشروع القانون، المعروف باسم قانون الويغور لمنع العمل القسري، لدى عرضه على مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2020 ومجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو/تموز من هذا العام. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على نسخته من مشروع القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.يتضمن مشروع القانون بندا يطلب من المستوردين إثبات أن البضائع التي منشؤها مقاطعة شينجيانغ الصينية لم يتم تصنيعها باستخدام العمالة القسرية.
https://arabic.sputniknews.com/20210512/الولايات-المتحدة-إقليم-شينجيانغ-الصيني-سجن-مفتوح-1048953205.html
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البيت الأبيض, الصين

البيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور

21:20 GMT 03.12.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIAالمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الولايات المتحدة 9 فبراير 2021
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الولايات المتحدة 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، إن تكون إدارة الرئيس جو بايدن تمارس ضغوطا ضد قانون منع العمل القسري لأقلية الويغور الصينية المقرر أن يتبناه مجلس النواب الأمريكي.
كانت بساكي ترد على تقرير نشرته في وقت سابق اليوم صحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن إدارة بايدن كانت تطلب من أعضاء الكونغرس إبطاء التحرك بشأن مشروع القانون، بحسب رويترز.
أفراد من أقلية مسلمة في غرب الصين في منطقة شينجيانغ المسلمة بشكل رئيسي في 30 يوليو 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2021
الولايات المتحدة: إقليم شينجيانغ الصيني "سجن مفتوح"
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وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يتبع نهجا محددا للقضية يتضمن الحصول على دعم من دول أخرى.
ومن المقرر أن ينظر الكونغرس في مشروع القانون الذي يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف متعلقة بالعمل القسري، في أقرب وقت ممكن، على ما أفاد أمس الخميس عضو الكونغرس جيم مكجفرن، الذي قدم المشروع.
وتمت الموافقة على نسخ مشروع القانون، المعروف باسم قانون الويغور لمنع العمل القسري، لدى عرضه على مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2020 ومجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو/تموز من هذا العام. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على نسخته من مشروع القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.
يتضمن مشروع القانون بندا يطلب من المستوردين إثبات أن البضائع التي منشؤها مقاطعة شينجيانغ الصينية لم يتم تصنيعها باستخدام العمالة القسرية.
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