البيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور

كانت بساكي ترد على تقرير نشرته في وقت سابق اليوم صحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن إدارة بايدن كانت تطلب من أعضاء الكونغرس إبطاء التحرك بشأن مشروع القانون، بحسب رويترز.وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يتبع نهجا محددا للقضية يتضمن الحصول على دعم من دول أخرى.ومن المقرر أن ينظر الكونغرس في مشروع القانون الذي يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف متعلقة بالعمل القسري، في أقرب وقت ممكن، على ما أفاد أمس الخميس عضو الكونغرس جيم مكجفرن، الذي قدم المشروع.وتمت الموافقة على نسخ مشروع القانون، المعروف باسم قانون الويغور لمنع العمل القسري، لدى عرضه على مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2020 ومجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو/تموز من هذا العام. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على نسخته من مشروع القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.يتضمن مشروع القانون بندا يطلب من المستوردين إثبات أن البضائع التي منشؤها مقاطعة شينجيانغ الصينية لم يتم تصنيعها باستخدام العمالة القسرية.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يتبع نهجا محددا للقضية يتضمن الحصول على دعم من دول أخرى.
ومن المقرر أن ينظر الكونغرس في مشروع القانون الذي يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف متعلقة بالعمل القسري، في أقرب وقت ممكن، على ما أفاد أمس الخميس عضو الكونغرس جيم مكجفرن، الذي قدم المشروع.
وتمت الموافقة على نسخ مشروع القانون، المعروف باسم قانون الويغور لمنع العمل القسري، لدى عرضه على مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2020 ومجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو/تموز من هذا العام. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على نسخته من مشروع القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.
يتضمن مشروع القانون بندا يطلب من المستوردين إثبات أن البضائع التي منشؤها مقاطعة شينجيانغ الصينية لم يتم تصنيعها باستخدام العمالة القسرية.