الحكومة الألمانية: ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زايبرت، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: " ستنتهي هذه المستشارية كما نرى اليوم بانتخاب المستشار الجديد أولاف شولتز المقرر تسلمه المنصب يوم الأربعاء... ثم سيظهر مستشار في ألمانيا. سيدتي المستشارة، كما صرحت بالفعل، تعتزم ترك العمل السياسي".وأضاف أن ميركل تحدثت في وقت سابق مرارا وعلنا عن ترك السياسة، وأنها "لا تريد المشاركة في الأحداث...".هذا وودّع الجيش الاتحادي، اليوم الجمعة، أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا بعرض عسكري موسيقي كبير.وجاء تكريم الجيش الألماني توديعا للمستشارة التي أمضت 16 عاما في حكم ألمانيا، ويعد هذا الحفل أعلى تكريم تمنحه القوات المسلحة وتخص به في المقام الأول رؤساء ألمانيا ومستشاريها ووزراء دفاعها. وكان قد أقيم آخر احتفال من هذا النوع أمام مبنى البرلمان بمناسبة إنهاء مهمة الجيش في أفغانستان.هذا ودعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى الدفاع عن الديمقراطية في وجه الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.وقالت ميركل في برلين إن صوت الاعتراض يجب أن يعلو في كل مكان يتم فيه إنكار الشواهد العلمية ويتم فيه نشر نظريات المؤامرة والتحريض، مضيفة ""ديمقراطيتنا تعيش أيضا من خلال وضع حد لتسامحنا كديمقراطيين في كل مكان يتم فيه اعتبار الكراهية والعنف وسيلة مشروعة لتحقق مصالح ذاتية".
أعلنت الحكومة الألمانية تنحي أنجيلا ميركل عن منصب المستشارة الألمانية بعد انتخاب المستشار الجديد أولاف شولتس، المقرر أن يستلم منصبه 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زايبرت، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: " ستنتهي هذه المستشارية كما نرى اليوم بانتخاب المستشار الجديد أولاف شولتز المقرر تسلمه المنصب يوم الأربعاء... ثم سيظهر مستشار في ألمانيا. سيدتي المستشارة، كما صرحت بالفعل، تعتزم ترك العمل السياسي".
وأضاف أن ميركل تحدثت في وقت سابق مرارا وعلنا عن ترك السياسة، وأنها "لا تريد المشاركة في الأحداث...".
هذا وودّع الجيش الاتحادي، اليوم الجمعة، أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا بعرض عسكري موسيقي كبير.
وجاء تكريم الجيش الألماني توديعا للمستشارة التي أمضت 16 عاما في حكم ألمانيا، ويعد هذا الحفل أعلى تكريم تمنحه القوات المسلحة وتخص به في المقام الأول رؤساء ألمانيا ومستشاريها ووزراء دفاعها. وكان قد أقيم آخر احتفال من هذا النوع أمام مبنى البرلمان بمناسبة إنهاء مهمة الجيش في أفغانستان.
هذا ودعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى الدفاع عن الديمقراطية في وجه الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.
وقالت ميركل في برلين إن صوت الاعتراض يجب أن يعلو في كل مكان يتم فيه إنكار الشواهد العلمية ويتم فيه نشر نظريات المؤامرة والتحريض، مضيفة ""ديمقراطيتنا تعيش أيضا من خلال وضع حد لتسامحنا كديمقراطيين في كل مكان يتم فيه اعتبار الكراهية والعنف وسيلة مشروعة لتحقق مصالح ذاتية".