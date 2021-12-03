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https://arabic.sputniknews.com/20211203/الحكومة-الألمانية-ميركل-تترك-منصبها-في-8-ديسمبر-1053510522.html
الحكومة الألمانية: ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر
الحكومة الألمانية: ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر
أعلنت الحكومة الألمانية تنحي أنجيلا ميركل عن منصب المستشارة الألمانية بعد انتخاب المستشار الجديد أولاف شولتس، المقرر أن يستلم منصبه 8 ديسمبر/ كانون الأول... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T11:43+0000
2021-12-03T11:43+0000
العالم
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وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زايبرت، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: " ستنتهي هذه المستشارية كما نرى اليوم بانتخاب المستشار الجديد أولاف شولتز المقرر تسلمه المنصب يوم الأربعاء... ثم سيظهر مستشار في ألمانيا. سيدتي المستشارة، كما صرحت بالفعل، تعتزم ترك العمل السياسي".وأضاف أن ميركل تحدثت في وقت سابق مرارا وعلنا عن ترك السياسة، وأنها "لا تريد المشاركة في الأحداث...".هذا وودّع الجيش الاتحادي، اليوم الجمعة، أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا بعرض عسكري موسيقي كبير.وجاء تكريم الجيش الألماني توديعا للمستشارة التي أمضت 16 عاما في حكم ألمانيا، ويعد هذا الحفل أعلى تكريم تمنحه القوات المسلحة وتخص به في المقام الأول رؤساء ألمانيا ومستشاريها ووزراء دفاعها. وكان قد أقيم آخر احتفال من هذا النوع أمام مبنى البرلمان بمناسبة إنهاء مهمة الجيش في أفغانستان.هذا ودعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى الدفاع عن الديمقراطية في وجه الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.وقالت ميركل في برلين إن صوت الاعتراض يجب أن يعلو في كل مكان يتم فيه إنكار الشواهد العلمية ويتم فيه نشر نظريات المؤامرة والتحريض، مضيفة ""ديمقراطيتنا تعيش أيضا من خلال وضع حد لتسامحنا كديمقراطيين في كل مكان يتم فيه اعتبار الكراهية والعنف وسيلة مشروعة لتحقق مصالح ذاتية".
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أحزاب-ألمانية-على-وشك-الاتفاق-على-حكومة-ائتلافية-وميركل-تودع-رفاقها-1053062386.html
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العالم

الحكومة الألمانية: ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر

11:43 GMT 03.12.2021
© REUTERS / Johanna Geron قمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021
قمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا 21 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Johanna Geron
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أعلنت الحكومة الألمانية تنحي أنجيلا ميركل عن منصب المستشارة الألمانية بعد انتخاب المستشار الجديد أولاف شولتس، المقرر أن يستلم منصبه 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زايبرت، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: " ستنتهي هذه المستشارية كما نرى اليوم بانتخاب المستشار الجديد أولاف شولتز المقرر تسلمه المنصب يوم الأربعاء... ثم سيظهر مستشار في ألمانيا. سيدتي المستشارة، كما صرحت بالفعل، تعتزم ترك العمل السياسي".
وأضاف أن ميركل تحدثت في وقت سابق مرارا وعلنا عن ترك السياسة، وأنها "لا تريد المشاركة في الأحداث...".
هذا وودّع الجيش الاتحادي، اليوم الجمعة، أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا بعرض عسكري موسيقي كبير.
وجاء تكريم الجيش الألماني توديعا للمستشارة التي أمضت 16 عاما في حكم ألمانيا، ويعد هذا الحفل أعلى تكريم تمنحه القوات المسلحة وتخص به في المقام الأول رؤساء ألمانيا ومستشاريها ووزراء دفاعها. وكان قد أقيم آخر احتفال من هذا النوع أمام مبنى البرلمان بمناسبة إنهاء مهمة الجيش في أفغانستان.
هذا ودعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى الدفاع عن الديمقراطية في وجه الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.
وقالت ميركل في برلين إن صوت الاعتراض يجب أن يعلو في كل مكان يتم فيه إنكار الشواهد العلمية ويتم فيه نشر نظريات المؤامرة والتحريض، مضيفة ""ديمقراطيتنا تعيش أيضا من خلال وضع حد لتسامحنا كديمقراطيين في كل مكان يتم فيه اعتبار الكراهية والعنف وسيلة مشروعة لتحقق مصالح ذاتية".
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