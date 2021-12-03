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https://arabic.sputniknews.com/20211203/الدفاع-مقاتلات-روسية-تمنع-طائرات-استطلاع-أمريكية-من-انتهاك-حدود-الدولة-فوق-البحر-الأسود-1053525436.html
الدفاع: مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود
الدفاع: مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سوخوي 27" و"سوخوي 30" منعت طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق مياه البحر... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T18:12+0000
2021-12-03T18:12+0000
روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وقالت الدفاع في بيان: "إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية".وأضافت: "وبهدف تحديد الأهداف الجوية منعا لانتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي 30".وتابع البيان: "حدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135" وطائرة استطلاع من طراز "سي إل 600" وأبعدتهما عن المجال الجوي للبحر الأسود".وختم البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرات الأجنبية عن حدود الدولة، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى مطارها... وقد تم تنفيذ المهمة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم انتهاك الحدود الجوية للدولة".
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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

الدفاع: مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود

18:12 GMT 03.12.2021
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationالسلاح الجوي الروسي، الجيش الروسي، الطياران الروسي - مناورات "سو-27" بحر البلطيق، روسيا 28 أبريل 2020
السلاح الجوي الروسي، الجيش الروسي، الطياران الروسي - مناورات سو-27 بحر البلطيق، روسيا 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سوخوي 27" و"سوخوي 30" منعت طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق مياه البحر الأسود.
وقالت الدفاع في بيان: "إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية".
وأضافت: "وبهدف تحديد الأهداف الجوية منعا لانتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي 30".
وتابع البيان: "حدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135" وطائرة استطلاع من طراز "سي إل 600" وأبعدتهما عن المجال الجوي للبحر الأسود".
وختم البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرات الأجنبية عن حدود الدولة، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى مطارها... وقد تم تنفيذ المهمة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم انتهاك الحدود الجوية للدولة".
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