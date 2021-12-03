الدفاع: مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود

وقالت الدفاع في بيان: "إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية".وأضافت: "وبهدف تحديد الأهداف الجوية منعا لانتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي 30".وتابع البيان: "حدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135" وطائرة استطلاع من طراز "سي إل 600" وأبعدتهما عن المجال الجوي للبحر الأسود".وختم البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرات الأجنبية عن حدود الدولة، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى مطارها... وقد تم تنفيذ المهمة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم انتهاك الحدود الجوية للدولة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية من طراز "سوخوي 27" و"سوخوي 30" منعت طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك الحدود الجوية للدولة الروسية فوق مياه البحر الأسود.
وقالت الدفاع في بيان: "إن منظومة رصد المجال الجوي الروسي كشفت عن أهداف جوية تقترب من حدود الدولة الروسية".
وأضافت: "وبهدف تحديد الأهداف الجوية منعا لانتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلتان روسيتان من طراز "سوخوي27" و"سوخوي 30".
وتابع البيان: "حدد طاقم الطائرتين الأهداف الجوية على أنها طائرة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135" وطائرة استطلاع من طراز "سي إل 600" وأبعدتهما عن المجال الجوي للبحر الأسود".
وختم البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرات الأجنبية عن حدود الدولة، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى مطارها... وقد تم تنفيذ المهمة وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يتم انتهاك الحدود الجوية للدولة".