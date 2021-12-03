https://arabic.sputniknews.com/20211203/الرئاسة-اللبنانية-عون-وميقاتي-قبلا-استقالة-وزير-الإعلام-1053523613.html

الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي قبلا استقالة وزير الإعلام

الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي قبلا استقالة وزير الإعلام

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبلا استقالة وزير الإعلام. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T16:47+0000

2021-12-03T16:47+0000

2021-12-03T16:48+0000

أخبار لبنان

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وذكرت الرئاسة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، "الرئيس عون وقّع قبل قليل مرسوم قبول استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي".وأضافت الرئاسة اللبنانية أن المرسوم حمل الرقم 8519 تاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، كما حمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.وكان جورج قرداحي قد أعلن تقديم استقالته، اليوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول، من الحكومة اللبنانية، وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.وكانت تقارير صحفية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميقاتي نقل إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وصرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من منصبه كانت ضرورية.وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، "أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم ، بعيد تسلمه من وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي كتاب استقالته من الحكومة.وقد تشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية".وتابع البيان "صدر عن الرئيس ميقاتي البيان الاتي: أما وقد تقدّم وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الآتي: أولاً: إن استقالة الوزير كانت ضرورية بعد الأزمة، التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا إلى أنه "من شأنها أن تفتح بابا لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية. ثانياً:إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها".

https://arabic.sputniknews.com/20211203/استقالة-قرداحي-وجولة-ماكرون-ما-فرص-نجاح-مساعي-تطبيع-العلاقات-بين-لبنان-والسعودية؟-1053523014.html

https://arabic.sputniknews.com/20211203/أول-تعليق-لفرنجية-على-استقالة-قرداحي-1053513223.html

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