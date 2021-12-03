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السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم
السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم
أعلنت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أن سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية، مساء اليوم. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:57+0000
2021-12-03T09:57+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت الجمعية الفلكية في جدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن المملكة ستشهد، مساء اليوم، ذروة لمعان كوكب الزهرة للعام الحالي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.وأكدت الجمعية أن كوكب الزهرة سيظهر وكأنه نقطة ضوئية شديدة السطوع، بعد بداية الليل، وذلك باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، لعدة ساعات، حيث سيكون الكوكب، على غير المعتاد، أكثر إشراقا بنحو مرتين ونصف المرة، حيث يبدو كمنارة لافتة للنظر بشكل استثنائي في سماء السعودية والوطن العربي معا.وذكرت الجمعية الفلكية في جدة أن كوكب الزهرة من ألمع الكواكب في النظام الشمسي، إلا أنه سيلمع أكثر من المعتاد مع أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.ويتزامن الكوكب وقرصه مضاء بنحو 25 % فقط، بنور الشمس، وذلك عند رؤيته من خلال التليسكوب، لأنه سيكون قريبا من الأرض في مداره حول الشمس.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم

09:57 GMT 03.12.2021
© Photo / NASA/ESA/G. Piotto(Università degli Studi di Padova)/A. Sarajedini (Florida Atlantic University)هذه الصورة للعنقود النجمي الكروي كالدويل 87 (أو إن جي سي 1261، هو عنقود مغلق في كوكبة الساعة) بين الملاحظات التي تم إجراؤها بواسطة كاميرا هابل واسعة المجال 3 في الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية جنبًا إلى جنب مع الأشعة تحت الحمراء من الكاميرا المتقدمة للرصد الفلكي. ساعدت هذه الكاميرا علماء الفلك على تتبع حركات نجوم العنقود وفهم الوفرة الكيميائية للنجوم بشكل أفضل.
هذه الصورة للعنقود النجمي الكروي كالدويل 87 (أو إن جي سي 1261، هو عنقود مغلق في كوكبة الساعة) بين الملاحظات التي تم إجراؤها بواسطة كاميرا هابل واسعة المجال 3 في الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية جنبًا إلى جنب مع الأشعة تحت الحمراء من الكاميرا المتقدمة للرصد الفلكي. ساعدت هذه الكاميرا علماء الفلك على تتبع حركات نجوم العنقود وفهم الوفرة الكيميائية للنجوم بشكل أفضل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / NASA/ESA/G. Piotto(Università degli Studi di Padova)/A. Sarajedini (Florida Atlantic University)
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أعلنت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أن سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية، مساء اليوم.
ونشرت الجمعية الفلكية في جدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن المملكة ستشهد، مساء اليوم، ذروة لمعان كوكب الزهرة للعام الحالي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وأكدت الجمعية أن كوكب الزهرة سيظهر وكأنه نقطة ضوئية شديدة السطوع، بعد بداية الليل، وذلك باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، لعدة ساعات، حيث سيكون الكوكب، على غير المعتاد، أكثر إشراقا بنحو مرتين ونصف المرة، حيث يبدو كمنارة لافتة للنظر بشكل استثنائي في سماء السعودية والوطن العربي معا.
وذكرت الجمعية الفلكية في جدة أن كوكب الزهرة من ألمع الكواكب في النظام الشمسي، إلا أنه سيلمع أكثر من المعتاد مع أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويتزامن الكوكب وقرصه مضاء بنحو 25 % فقط، بنور الشمس، وذلك عند رؤيته من خلال التليسكوب، لأنه سيكون قريبا من الأرض في مداره حول الشمس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك
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