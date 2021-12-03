الشرطة المصرية تضبط 4 أطنان كوارتز ممزوج بالذهب

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن شرطة مدينة مرسي علم جنوبي محافظة البحر الأحمر، ضبطت 4 أطنان كوارتز ممزوجه بخام الذهب قبل طحنها، محملة على متن 3 سيارات نقل في إحدى المناطق الجبلية.وضبط رجال الشرطة 7 أشخاص خلال العملية ذاتها، كانت الحمولة بحوزتهم، وتم توجيه لهم تهمه التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.وتبيّن بعد ضبط الحمولة أنها من أحجار الكوارتز الممزوج بالذهب، وتم مصادرة الـ 3 سيارات نقل وبعض المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب أثناء الضبط، كما تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
ضبطت قوات الشرطة المصرية كمية ضخمة بلغت 4 أطنان من حجر الكوارتز الممزوج بخام الذهب، حيث كانت في طريقها ليتم طحنها.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن شرطة مدينة مرسي علم جنوبي محافظة البحر الأحمر، ضبطت 4 أطنان كوارتز ممزوجه بخام الذهب قبل طحنها، محملة على متن 3 سيارات نقل في إحدى المناطق الجبلية.
وضبط رجال الشرطة 7 أشخاص خلال العملية ذاتها، كانت الحمولة بحوزتهم، وتم توجيه لهم تهمه التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.
وتبيّن بعد ضبط الحمولة أنها من أحجار الكوارتز الممزوج بالذهب، وتم مصادرة الـ 3 سيارات نقل وبعض المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب أثناء الضبط، كما تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.