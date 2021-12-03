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الشرطة المصرية تضبط 4 أطنان كوارتز ممزوج بالذهب
الشرطة المصرية تضبط 4 أطنان كوارتز ممزوج بالذهب
ضبطت قوات الشرطة المصرية كمية ضخمة بلغت 4 أطنان من حجر الكوارتز الممزوج بخام الذهب، حيث كانت في طريقها ليتم طحنها. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T16:18+0000
2021-12-03T16:18+0000
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وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن شرطة مدينة مرسي علم جنوبي محافظة البحر الأحمر، ضبطت 4 أطنان كوارتز ممزوجه بخام الذهب قبل طحنها، محملة على متن 3 سيارات نقل في إحدى المناطق الجبلية.وضبط رجال الشرطة 7 أشخاص خلال العملية ذاتها، كانت الحمولة بحوزتهم، وتم توجيه لهم تهمه التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.وتبيّن بعد ضبط الحمولة أنها من أحجار الكوارتز الممزوج بالذهب، وتم مصادرة الـ 3 سيارات نقل وبعض المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب أثناء الضبط، كما تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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أخبار مصر الآن

الشرطة المصرية تضبط 4 أطنان كوارتز ممزوج بالذهب

16:18 GMT 03.12.2021
© Photo / pixabay/PIX1861قطعة ذهب خام طبيعية
قطعة ذهب خام طبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / pixabay/PIX1861
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ضبطت قوات الشرطة المصرية كمية ضخمة بلغت 4 أطنان من حجر الكوارتز الممزوج بخام الذهب، حيث كانت في طريقها ليتم طحنها.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن شرطة مدينة مرسي علم جنوبي محافظة البحر الأحمر، ضبطت 4 أطنان كوارتز ممزوجه بخام الذهب قبل طحنها، محملة على متن 3 سيارات نقل في إحدى المناطق الجبلية.
وضبط رجال الشرطة 7 أشخاص خلال العملية ذاتها، كانت الحمولة بحوزتهم، وتم توجيه لهم تهمه التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.
وتبيّن بعد ضبط الحمولة أنها من أحجار الكوارتز الممزوج بالذهب، وتم مصادرة الـ 3 سيارات نقل وبعض المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب أثناء الضبط، كما تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.
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