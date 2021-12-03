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الصحة العالمية: على دول آسيا والمحيط الهادي الاستعداد لـ"أوميكرون"
الصحة العالمية: على دول آسيا والمحيط الهادي الاستعداد لـ"أوميكرون"
طالبت منظمة الصحة العالمية، دول آسيا والمحيط الهادي، اليوم الجمعة، بالاستعداد للسلالة المتحورة الجديدة "أوميكرون". 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T10:17+0000
2021-12-03T10:17+0000
أوميكرون
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وحثت الصحة العالمية هذه الدول على تعزيز قدرات الرعاية الصحية وتطعيم شعوبها بشكل كامل استعدادا لزيادة حالات "أوميكرون" على مستوى العالم، في الوقت الذي فرضت فيه دول كثيرة قيود السفر، وفقا لوكالة "رويترز".ومن جانبه، صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادي، تاكيشي كاساي، بأنه "ينبغي ألا يعتمد الناس فقط على الإجراءات الحدودية".وقال كاساي إن "الأهم هو الاستعداد لهذه السلالات المتحورة ذات القابلية العالية للانتشار. حتى الآن تشير المعلومات المتاحة إلى أنه لا يتعين علينا تغيير نهجنا".وجاءت تصريحات كاساي في الوقت الذي تختلف فيه معدلات التطعيم من بلد إلى آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إلا أن هناك فجوات مقلقة، حيث تعد إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وكانت يوما ما بؤرة لتفشي "كوفيد-19" في آسيا، ومع ذلك قامت بتطعيم نحو 35 في المئة فقط من سكانها البالغ عددهم 270 مليون نسمة.ومن جانبه أعلن كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا أنه من المرجح أن يصبح أوميكرون السلالة المهيمنة على مستوى العالم في غضون أشهر، ولكن في هذه المرحلة لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من سلالة دلتا التي اجتاحت العالم في وقت سابق هذا العام.وأوضح بول كيلي كبير المستشارين الطبيين للحكومة الأسترالية للصحفيين "أظن أنه خلال الأشهر (القليلة المقبلة) سيكون أوميكرون هو الفيروس الجديد في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20211203/مصر-تكشف-موقفها-من-الإصابات-بالمتحور-أوميكرون-1053505062.html
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أوميكرون

الصحة العالمية: على دول آسيا والمحيط الهادي الاستعداد لـ"أوميكرون"

10:17 GMT 03.12.2021
© REUTERS / Denis Balibouseشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
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طالبت منظمة الصحة العالمية، دول آسيا والمحيط الهادي، اليوم الجمعة، بالاستعداد للسلالة المتحورة الجديدة "أوميكرون".
وحثت الصحة العالمية هذه الدول على تعزيز قدرات الرعاية الصحية وتطعيم شعوبها بشكل كامل استعدادا لزيادة حالات "أوميكرون" على مستوى العالم، في الوقت الذي فرضت فيه دول كثيرة قيود السفر، وفقا لوكالة "رويترز".
ومن جانبه، صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادي، تاكيشي كاساي، بأنه "ينبغي ألا يعتمد الناس فقط على الإجراءات الحدودية".
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وقال كاساي إن "الأهم هو الاستعداد لهذه السلالات المتحورة ذات القابلية العالية للانتشار. حتى الآن تشير المعلومات المتاحة إلى أنه لا يتعين علينا تغيير نهجنا".
وجاءت تصريحات كاساي في الوقت الذي تختلف فيه معدلات التطعيم من بلد إلى آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إلا أن هناك فجوات مقلقة، حيث تعد إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وكانت يوما ما بؤرة لتفشي "كوفيد-19" في آسيا، ومع ذلك قامت بتطعيم نحو 35 في المئة فقط من سكانها البالغ عددهم 270 مليون نسمة.
ومن جانبه أعلن كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا أنه من المرجح أن يصبح أوميكرون السلالة المهيمنة على مستوى العالم في غضون أشهر، ولكن في هذه المرحلة لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من سلالة دلتا التي اجتاحت العالم في وقت سابق هذا العام.
وأوضح بول كيلي كبير المستشارين الطبيين للحكومة الأسترالية للصحفيين "أظن أنه خلال الأشهر (القليلة المقبلة) سيكون أوميكرون هو الفيروس الجديد في العالم".
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