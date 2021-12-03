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الصحة الفلسطينية: إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
الصحة الفلسطينية: إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
أصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي والعشرات بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيتا جنوبي... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T12:32+0000
2021-12-03T12:46+0000
العالم العربي
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وأعن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص المعدني أحدهم في عينه نقل إثرها للمستشفى، إضافة لمصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده".
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العالم العربي

الصحة الفلسطينية: إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

12:32 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 12:46 GMT 03.12.2021)
© REUTERS / BAZ RATNERجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / BAZ RATNER
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أصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي والعشرات بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيتا جنوبي نابلس.
وأعن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالغاز المسيل للدموع.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص المعدني أحدهم في عينه نقل إثرها للمستشفى، إضافة لمصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده".
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