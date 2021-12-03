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https://arabic.sputniknews.com/20211203/القذافي-مجددا-إلى-السباق-الانتخابيوالصراع-ينفتح-على-مصراعيه-مع-حفتر-1053515903.html
القذافي مجددا إلى السباق الانتخابي...والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر
القذافي مجددا إلى السباق الانتخابي...والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر
تناقش الحلقة عودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي بعد قرار محكمة سبها الابتدائية إلغاء القرار المتعلق باستبعاده من القوائم الأولية للمرشحين وإلزام... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:38+0000
2021-12-03T13:38+0000
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القذافي مجدداً إلى السباق الإنتخابي..والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر
القذافي مجدداً إلى السباق الإنتخابي..والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر
وكان القذافي استبعد من المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 من الشهر الجاري، بدعوة أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، و بارتكاب جرائم خلال أحداث العام 2011، قبل أن يستأنف القرار ضد سيف الإسلام ضد قرار إقصائه.المحلل السياسي جمال القريو أوضح في حديث لـ"بانوراما"، أن عودة القذافي للسباق الانتخابي لا يعني حتمية إجراء الانتخابات، أو القبول بنتائجها في حال حصولها.واضاف القريو أن المشكلة تكمن في لجوء القوى المؤثرة في المشهد السياسي الليبي إلى السلاح، كرد فعل على استبعاد أو عدم نجاح أحد المرشحين.
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راديو, بانوراما, аудио

القذافي مجددا إلى السباق الانتخابي...والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر

13:38 GMT 03.12.2021
القذافي مجدداً إلى السباق الإنتخابي..والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر
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فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة عودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي بعد قرار محكمة سبها الابتدائية إلغاء القرار المتعلق باستبعاده من القوائم الأولية للمرشحين وإلزام المفوضية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية.
وكان القذافي استبعد من المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 من الشهر الجاري، بدعوة أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، و بارتكاب جرائم خلال أحداث العام 2011، قبل أن يستأنف القرار ضد سيف الإسلام ضد قرار إقصائه.
المحلل السياسي جمال القريو أوضح في حديث لـ"بانوراما"، أن عودة القذافي للسباق الانتخابي لا يعني حتمية إجراء الانتخابات، أو القبول بنتائجها في حال حصولها.
واضاف القريو أن المشكلة تكمن في لجوء القوى المؤثرة في المشهد السياسي الليبي إلى السلاح، كرد فعل على استبعاد أو عدم نجاح أحد المرشحين.
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