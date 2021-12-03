الناصرية تتجه لخطوة طبية تعتبر الأولى في تاريخ العراق

وبحسب موقع "شفق نيوز" العراقي: "قال مدير مركز الناصرية، عقيل الخفاجي، اليوم الجمعة: "إن وفدا عراقيا برئاستنا يجري هذه الأيام زيارة إلى أكبر مستشفى مختص بهذا النوع من الجراحات في ألمانيا لمتابعة الأمر (زراعة القلب)، ويطمح لأن يجري العراق هذا النوع من العمليات قريبا في مركز الناصرية للقلب، وبالتالي تكون أول خطوة طبية يقدم عليها العراق في تاريخه الحديث".ووفقا له، فإن وزارة الصحة العراقية أصدرت، قبل عام، كتابا تعتبر فيه مركز الناصرية للقلب مركزاً وطنيا لزراعة القلب والرئتين في العراق، بعد أن تم عقد ورشة عمل، وأصبح يوم انعقاد الورشة يوما وطنيا لزراعة القلب في العراق".
أعلن مركز الناصرية للقلب في العراق، أن فريقا عراقيا يزور ألمانيا حاليا من أجل وضع اللمسات النهائية على خطوة طبية تعتبر الأولى في تاريخ العراق
وبحسب موقع "شفق نيوز" العراقي: "قال مدير مركز الناصرية، عقيل الخفاجي، اليوم الجمعة: "إن وفدا عراقيا برئاستنا يجري هذه الأيام زيارة إلى أكبر مستشفى مختص بهذا النوع من الجراحات في ألمانيا لمتابعة الأمر (زراعة القلب)، ويطمح لأن يجري العراق هذا النوع من العمليات قريبا في مركز الناصرية للقلب، وبالتالي تكون أول خطوة طبية يقدم عليها العراق في تاريخه الحديث".
ووفقا له، فإن وزارة الصحة العراقية أصدرت، قبل عام، كتابا تعتبر فيه مركز الناصرية للقلب مركزاً وطنيا لزراعة القلب والرئتين في العراق، بعد أن تم عقد ورشة عمل، وأصبح يوم انعقاد الورشة يوما وطنيا لزراعة القلب في العراق".