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الولايات المتحدة ترسل 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا إلى أفريقيا
الولايات المتحدة ترسل 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا إلى أفريقيا
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت، اليوم الجمعة، 9 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19" إلى دول في إفريقيا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T14:34+0000
2021-12-03T14:34+0000
فيروس كورونا
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ونقلت "رويترز" عن تغريدة للمتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، جاء فيها "اليوم نقوم بشحن 9 ملايين جرعة لقاح إلى أفريقيا ومليوني لقاح أخرى في جميع أنحاء العالم. نحتاج إلى أن تتصرف كل دولة بنفس إلحاح وطموح الولايات المتحدة".في سياق متصل، قال رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد "أوميكرون".يأتي ذلك في ظل دراسات أولية تشير إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى، وأن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".
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فيروس كورونا

الولايات المتحدة ترسل 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا إلى أفريقيا

14:34 GMT 03.12.2021
© KYODOعمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021
عمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© KYODO
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت، اليوم الجمعة، 9 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19" إلى دول في إفريقيا.
ونقلت "رويترز" عن تغريدة للمتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، جاء فيها "اليوم نقوم بشحن 9 ملايين جرعة لقاح إلى أفريقيا ومليوني لقاح أخرى في جميع أنحاء العالم. نحتاج إلى أن تتصرف كل دولة بنفس إلحاح وطموح الولايات المتحدة".
في سياق متصل، قال رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد "أوميكرون".
يأتي ذلك في ظل دراسات أولية تشير إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى، وأن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.
وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".
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