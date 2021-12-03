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انفصال المطربة المصرية شيرين عن زوجها حسام حبيب: الآن لست محتلة
انفصال المطربة المصرية شيرين عن زوجها حسام حبيب: الآن لست محتلة
انفصلت المطربة المصرية شيرين عن زوجها المطرب حسام حبيب، بحسب ما تضمنه اتصال هاتفي نشرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T14:15+0000
2021-12-03T14:15+0000
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أخبار الفن
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ودار الاتصال بين شيرين ونضال، أمس الخميس، بحسب ما قالته الأخيرة في تصريحات لموقع "اليوم السابع" المصري، موضحة أن الجزء الثاني منه سينشر، اليوم الجمعة.وقالت نضال لـ"اليوم السابع"، إنه لا عودة لشيرين وحسام مرة أخرى، بحسب كلام شيرين التي تربطها بها صداقة قوية منذ عام 2004، لافتة إلى أن هذه الصداقة تأثرت سلبا بزواجها من حسام الذي أبعدها عن كل أصدقائها.وخلال الاتصال الذي نشرته نضال على حسابها الرسمي في تويتر، قالت شيرين: "الآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى"، موضحة أنها تبني نفسها من جديد.وترددت أنباء الانفصال مرارا خلال الفترة الماضية، بينما كان الطرفان ينفيان ذلك عبر مقربين منهما أو يتجنبان التعليق.
https://arabic.sputniknews.com/20210627/تسريب-صوتي-عن-زواج-حسام-حبيب-على-شيرين-عبدالوهاب-ووالده-يخرج-عن-صمته-1049376218.html
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مجتمع, أخبار الفن

انفصال المطربة المصرية شيرين عن زوجها حسام حبيب: الآن لست محتلة

14:15 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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انفصلت المطربة المصرية شيرين عن زوجها المطرب حسام حبيب، بحسب ما تضمنه اتصال هاتفي نشرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.
ودار الاتصال بين شيرين ونضال، أمس الخميس، بحسب ما قالته الأخيرة في تصريحات لموقع "اليوم السابع" المصري، موضحة أن الجزء الثاني منه سينشر، اليوم الجمعة.
وقالت نضال لـ"اليوم السابع"، إنه لا عودة لشيرين وحسام مرة أخرى، بحسب كلام شيرين التي تربطها بها صداقة قوية منذ عام 2004، لافتة إلى أن هذه الصداقة تأثرت سلبا بزواجها من حسام الذي أبعدها عن كل أصدقائها.
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وخلال الاتصال الذي نشرته نضال على حسابها الرسمي في تويتر، قالت شيرين: "الآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى"، موضحة أنها تبني نفسها من جديد.
وترددت أنباء الانفصال مرارا خلال الفترة الماضية، بينما كان الطرفان ينفيان ذلك عبر مقربين منهما أو يتجنبان التعليق.
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