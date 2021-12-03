انقطاع الكهرباء في سريلانكا

وحسب "رويترز، فقد سارع عمال الكهرباء في الولاية لتشغيل خط نقل رئيسي، بعد أن عانت أجزاء كبيرة من البلاد من انقطاع الكهرباء.وقال المتحدث باسم مجلس الرؤساء التنفيذيين سولاكشانا جاياوردينا: "الانقطاع يرجع إلى تعطل خط نقل رئيسي".واكد أن "مجلس الرؤساء التنفيذيين يعمل على استعادة الأمر في أسرع وقت ممكن"، لافتا غلى أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الانقطاع في جميع أنحاء البلاد ".ورفض جاياوردينا التعليق على سبب فشل خط النقل أو متى يمكن استعادة الكهرباء.ويأتي الانقطاع بعد يومين من بدء المهندسين في مجلس كهرباء سيلان الذي تديره الدولة احتجاجًا على العمل للسيطرة على خطط الحكومة لبيع حصة 40% في محطة توليد الكهرباء لشركة "نيو فورتريز إنيرجي" من الولايات المتحدة.
واكد أن "مجلس الرؤساء التنفيذيين يعمل على استعادة الأمر في أسرع وقت ممكن"، لافتا غلى أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الانقطاع في جميع أنحاء البلاد ".
ورفض جاياوردينا التعليق على سبب فشل خط النقل أو متى يمكن استعادة الكهرباء.
ويأتي الانقطاع بعد يومين من بدء المهندسين في مجلس كهرباء سيلان الذي تديره الدولة احتجاجًا على العمل للسيطرة على خطط الحكومة لبيع حصة 40% في محطة توليد الكهرباء لشركة "نيو فورتريز إنيرجي" من الولايات المتحدة.