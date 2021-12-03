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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بأداء-لم-نشاهده-منذ-سنوات-فوز-مثير-لسوريا-على-تونس-بكأس-العرب-فيديو-1053528214.html
بأداء لم نشاهده منذ سنوات فوز مثير لسوريا على تونس بكأس العرب.. فيديو
بأداء لم نشاهده منذ سنوات فوز مثير لسوريا على تونس بكأس العرب.. فيديو
بروح قتالية عالية حقق منتخب سوريا فوزه الأول على نظيره التونسي بهدفين دون رد، في بطولة كأس العرب التي تستضيف فعالياتها قطر، اليوم الجمعة. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T22:07+0000
2021-12-03T22:07+0000
كأس العرب 2021
أخبار سوريا اليوم
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أداء نسور قاسيون اتسم بالإثارة خلال اللقاء، وأعاد اللاعبون إلى الأذهان ذكريات انتصارات منتخب سوريا، لم يشاهد مثلها منذ سنوات حيث الصلابة الدفاعية وترابط الخطوط وسرعة ودقة التنفيذ.أحرز هدفي المنتخب السوري أوليفر قسكو في الدقيقة 4 ومحمد العنز في الدقيقة 47.فوز منتخب سوريا عقد المجموعة التي يتواجد فيها كل من الإمارات بـ 6 نقاط وسوريا وتونس كل منهما برصيد 32 نقاط.
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أخبار سوريا اليوم

بأداء لم نشاهده منذ سنوات فوز مثير لسوريا على تونس بكأس العرب.. فيديو

22:07 GMT 03.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniجماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019
جماهير المنتخب السوري في إطار بطولة كأس أمم آسيا 2019، في ملعب الشيخ خليفة، العين، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير / كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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بروح قتالية عالية حقق منتخب سوريا فوزه الأول على نظيره التونسي بهدفين دون رد، في بطولة كأس العرب التي تستضيف فعالياتها قطر، اليوم الجمعة.
أداء نسور قاسيون اتسم بالإثارة خلال اللقاء، وأعاد اللاعبون إلى الأذهان ذكريات انتصارات منتخب سوريا، لم يشاهد مثلها منذ سنوات حيث الصلابة الدفاعية وترابط الخطوط وسرعة ودقة التنفيذ.
أحرز هدفي المنتخب السوري أوليفر قسكو في الدقيقة 4 ومحمد العنز في الدقيقة 47.
فوز منتخب سوريا عقد المجموعة التي يتواجد فيها كل من الإمارات بـ 6 نقاط وسوريا وتونس كل منهما برصيد 32 نقاط.
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