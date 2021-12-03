تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بعد-حيرة-طويلة-باحثون-يكتشفون-أخيرا-سبب-تجلط-الدم-النادر-بعد-تلقي-لقاح-أسترازينيكا-1053512131.html
بعد حيرة طويلة... باحثون يكتشفون أخيرا سبب تجلط الدم النادر بعد تلقي لقاح أسترازينيكا
بعد حيرة طويلة... باحثون يكتشفون أخيرا سبب تجلط الدم النادر بعد تلقي لقاح أسترازينيكا
قال علماء وباحثون من بريطانيا والولايات المتحدة إنهم عثروا على "العامل" الذي يسبب حالات نادرة من تجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T12:26+0000
2021-12-03T12:26+0000
مجتمع
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1049419866_0:84:3489:2047_1920x0_80_0_0_1939b85ef5e38c422d8c07902395091f.jpg
حدوث التجلطات لمن يتلقى لقاح أسترازينيكا دون غيره، جعل الباحثين يشكون في تركيبة اللقاح نفسها، لأن لقاح أسترازينيكا هو اللقاح الوحيد في بريطانيا الذي يعتمد على حقن الجسم بنسخة معدلة من الفيروس لتدريب الجسم عليه، أما بقية اللقاحات المستعملة في بريطانيا فتعتمد على إمداد الجسم بمختصر للرموز الجينية للفيروس وليس نسخة معدلة منه.هنا، استعمل الباحثون تقنية المجهر الإلكتروني لالتقاط صور للفيروس على المستوى الجزيئي لمعرفة ما يحدث عند دخوله للجسم، فاكتشفوا السبب، وهو أن هناك بروتينا في الدم ينجذب إلى مكون أساسي في اللقاح، بحسب دراسة نشرت في مجلة "تطورات علمية".ولاحظ الباحثون أن الطبقة الخارجية للفيروس المعدل (أي اللقاح) تجذب إليها بروتين صفائح الدم مثلما يفعل المغناطيس، لأن الطبقة الخارجية للفيروس المعدل سلبية وصفائح الدم موجبة فهما يتناسبان تماما، بحسب ما قاله البروفسور آلن باركر، أحد الباحثين في جامعة كارديف لبي بي سي.ويرى الباحثون أن الجسم يبدأ في مهاجمة صفائح الدم لاشتباهه في أنها أجزاء من الفيروس المعدل الذي تلتصق به. فتنطلق الأجسام المضادة في الدم الذي يتجمع مع الصفائح ويؤدي إلى تشكيل جلطات خطيرة. ولكن هذا كله يحدث بسبب فلتات نادرة وهو ما يفسر ندرة جلطات الدم.وأشاد اختصاصي أمراض الدم في مستشفيات برمنغهام، ويل ليستر، بنتائج البحث الدقيقة والمفصلة، قائلا إنها تساعد في فهم "المراحل الأولى الأرجح" في تجلط الدم.وأضاف أن العديد من الأسئلة لا تزال دون جواب من بينها إذا كان بعض الأشخاص أكثر عرضة لتجلط الدم من غيرهم، ولماذا أغلب حالات التجلط تحدث في أوردة الدماغ والكبد. ولكن هذا سيكشف عنه الوقت والمزيد من البحث.
https://arabic.sputniknews.com/20210322/اكتشاف-يقلب-الطاولة-علماء-من-دولتين-يؤكدون-تسبب-لقاح-أسترازينيكا-في-جلطات-الدماغ-1048434344.html
https://arabic.sputniknews.com/20210816/مشروبات-للوقاية-من-تجلط-الدم-بعد-كورونا-1049857277.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1049419866_760:0:3489:2047_1920x0_80_0_0_bb024947a1149d0a03586959b3f62257.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, فيروس كورونا

بعد حيرة طويلة... باحثون يكتشفون أخيرا سبب تجلط الدم النادر بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

12:26 GMT 03.12.2021
© REUTERS / Tiksa Negeriلقاح أسترازينيكا في إثيوبيا 13 مارس2021
لقاح أسترازينيكا في إثيوبيا 13 مارس2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Tiksa Negeri
تابعنا عبر
قال علماء وباحثون من بريطانيا والولايات المتحدة إنهم عثروا على "العامل" الذي يسبب حالات نادرة من تجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
حدوث التجلطات لمن يتلقى لقاح أسترازينيكا دون غيره، جعل الباحثين يشكون في تركيبة اللقاح نفسها، لأن لقاح أسترازينيكا هو اللقاح الوحيد في بريطانيا الذي يعتمد على حقن الجسم بنسخة معدلة من الفيروس لتدريب الجسم عليه، أما بقية اللقاحات المستعملة في بريطانيا فتعتمد على إمداد الجسم بمختصر للرموز الجينية للفيروس وليس نسخة معدلة منه.
عمال طبيون يرتدون الأقنعة الواقية والبدلات يسيرون في وحدة العناية المركزة في مستشفى Oglio Po حيث يتم علاج المرضى الذين يعانون من مرض فيروس كورونا في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2021
اكتشاف يقلب الطاولة... علماء من دولتين يؤكدون تسبب لقاح "أسترازينيكا" في جلطات الدماغ
22 مارس, 18:00 GMT
هنا، استعمل الباحثون تقنية المجهر الإلكتروني لالتقاط صور للفيروس على المستوى الجزيئي لمعرفة ما يحدث عند دخوله للجسم، فاكتشفوا السبب، وهو أن هناك بروتينا في الدم ينجذب إلى مكون أساسي في اللقاح، بحسب دراسة نشرت في مجلة "تطورات علمية".
ولاحظ الباحثون أن الطبقة الخارجية للفيروس المعدل (أي اللقاح) تجذب إليها بروتين صفائح الدم مثلما يفعل المغناطيس، لأن الطبقة الخارجية للفيروس المعدل سلبية وصفائح الدم موجبة فهما يتناسبان تماما، بحسب ما قاله البروفسور آلن باركر، أحد الباحثين في جامعة كارديف لبي بي سي.

وأضاف: "تمكنا من تأكيد العلاقة بين الفيروس المعدل وصفائح الدم. وما توصلنا إليه هو تحديد العامل المؤثر، ولكن هناك الكثير من الخطوات الأخرى".

ويرى الباحثون أن الجسم يبدأ في مهاجمة صفائح الدم لاشتباهه في أنها أجزاء من الفيروس المعدل الذي تلتصق به. فتنطلق الأجسام المضادة في الدم الذي يتجمع مع الصفائح ويؤدي إلى تشكيل جلطات خطيرة. ولكن هذا كله يحدث بسبب فلتات نادرة وهو ما يفسر ندرة جلطات الدم.
وأشاد اختصاصي أمراض الدم في مستشفيات برمنغهام، ويل ليستر، بنتائج البحث الدقيقة والمفصلة، قائلا إنها تساعد في فهم "المراحل الأولى الأرجح" في تجلط الدم.
كاكاو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2021
مشروبات للوقاية من تجلط الدم من جراء كورونا
16 أغسطس, 12:25 GMT
وأضاف أن العديد من الأسئلة لا تزال دون جواب من بينها إذا كان بعض الأشخاص أكثر عرضة لتجلط الدم من غيرهم، ولماذا أغلب حالات التجلط تحدث في أوردة الدماغ والكبد. ولكن هذا سيكشف عنه الوقت والمزيد من البحث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:59 GMTصحيفة: بنزيما السبب في عدم تحقيق حلم ليفاندوفسكي
12:58 GMT"آلهة السماء" الطائرة تثير جدلا واسعا في مصر... الجيش يعلن سلاحه الجديد
12:56 GMTأول تعليق لفرنجية على استقالة قرداحي
12:51 GMTإصابة 6 مدنيين بينهم طفل بغارة جوية لـ "التحالف الدولي" على ريف إدلب
12:34 GMT"بيونتيك": يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة "أوميكرون"
12:32 GMTالصحة الفلسطينية: إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
12:30 GMTطالبان تصدر مرسوما بشأن حقوق المرأة
12:26 GMTبعد حيرة طويلة... باحثون يكتشفون أخيرا سبب تجلط الدم النادر بعد تلقي لقاح أسترازينيكا
12:19 GMTرئيس تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي: سأقدم فيلما عن صلاح عندما أجده مخمورا
12:16 GMTرونالدو يشكر مايكل كاريك على ما قدمه لمانشستر يونايتد
12:09 GMTأوكرانيا تبني قاعدتين عسكريتين جديدتين على نفقة دولة أجنبية
12:04 GMTدولة عربية تقتني أصغر مصحف حول العالم... صور
11:56 GMTأردوغان يعلن إنجازا غير مسبوق في تاريخ تركيا رغم انهيار الليرة
11:56 GMTبيلاروسيا ترد على الغرب بحزمة عقوبات جوابية اقتصادية
11:49 GMTنبذة مصورة لأحداث الأسبوع
11:45 GMTإعلام: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الكويتية قبل منتصف ديسمبر
11:44 GMTالمطرب السعودي رابح صقر يخضع لجراحة دقيقة في القلب
11:43 GMTالحكومة الألمانية: ميركل تترك منصبها في 8 ديسمبر
11:39 GMTوزير الاقتصاد السوري: الشركات الإيرانية تمتلك خبرات كبيرة تحتاجها البلاد
11:31 GMT"ناسا" تمنح شركات أكثر من 415 مليون دولار لتطوير محطات فضاء خاصة