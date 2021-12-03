بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا أوكرانيا وقره باغ وسوريا وليبيا

موسكو - سبوتنيك. تمت المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب التركي.قره باغوجاء في بيان للكرملين نشرته الخدمة الصحفية: "بناء على طلب الرئيس التركي، أطلع فلاديمير بوتين على النتائج الرئيسية للاجتماع الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 26 نوفمبر في سوتشي".سورياوأضاف البيان: "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما المتبادل لمستوى التعاون من أجل استقرار الوضع وإرساء عملية السلام في سوريا، حيث سيواصل جيشا البلدين العمل سويًا في منطقة خفض التصعيد في إدلب وما وراء الفرات".أوكرانياوفي السياق الأوكراني: "لفت الرئيس الروسي انتباه نظيره إلى أن كييف تواصل خطها المدمر الهادف إلى تعطيل اتفاقيات مينسك، ويتجلى ذلك من خلال النشاط الاستفزازي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة الصراع، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرات بيرقدار".ليبياوتابع البيان: "أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فقد تم التركيز على عدم وجود بدائل للتسوية السياسية الدبلوماسية بوساطة الأمم المتحدة. تم الإعراب عن الأمل في إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من هذا العام، والتي من شأنها أن تسهم في استعادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها".وأشار الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان اتفقا أيضًا على مزيد من الاتصالات الشخصية.
وفي السياق الأوكراني: "لفت الرئيس الروسي انتباه نظيره إلى أن كييف تواصل خطها المدمر الهادف إلى تعطيل اتفاقيات مينسك، ويتجلى ذلك من خلال النشاط الاستفزازي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة الصراع، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرات بيرقدار".
ليبيا
وتابع البيان: "أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فقد تم التركيز على عدم وجود بدائل للتسوية السياسية الدبلوماسية بوساطة الأمم المتحدة. تم الإعراب عن الأمل في إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من هذا العام، والتي من شأنها أن تسهم في استعادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها".
وأشار الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان اتفقا أيضًا على مزيد من الاتصالات الشخصية.