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https://arabic.sputniknews.com/20211203/بوتين-وأردوغان-يبحثان-هاتفيا-أوكرانيا-وقره-باغ-وسوريا-وليبيا-1053523868.html
بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا أوكرانيا وقره باغ وسوريا وليبيا
بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا أوكرانيا وقره باغ وسوريا وليبيا
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بنتائج الاجتماع الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الذي عُقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، في... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T16:58+0000
2021-12-03T16:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. تمت المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب التركي.قره باغوجاء في بيان للكرملين نشرته الخدمة الصحفية: "بناء على طلب الرئيس التركي، أطلع فلاديمير بوتين على النتائج الرئيسية للاجتماع الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 26 نوفمبر في سوتشي".سورياوأضاف البيان: "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما المتبادل لمستوى التعاون من أجل استقرار الوضع وإرساء عملية السلام في سوريا، حيث سيواصل جيشا البلدين العمل سويًا في منطقة خفض التصعيد في إدلب وما وراء الفرات".أوكرانياوفي السياق الأوكراني: "لفت الرئيس الروسي انتباه نظيره إلى أن كييف تواصل خطها المدمر الهادف إلى تعطيل اتفاقيات مينسك، ويتجلى ذلك من خلال النشاط الاستفزازي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة الصراع، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرات بيرقدار".ليبياوتابع البيان: "أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فقد تم التركيز على عدم وجود بدائل للتسوية السياسية الدبلوماسية بوساطة الأمم المتحدة. تم الإعراب عن الأمل في إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من هذا العام، والتي من شأنها أن تسهم في استعادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها".وأشار الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان اتفقا أيضًا على مزيد من الاتصالات الشخصية.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/تلفزيون-بوتين-وأردوغان-يناقشان-عبر-الهاتف-الأوضاع-الإقليمية-والعلاقات-الثنائية-1053522655.html
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بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا أوكرانيا وقره باغ وسوريا وليبيا

16:58 GMT 03.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . POOL
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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بنتائج الاجتماع الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الذي عُقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، في سوتشي لمناقشة قضية قره باغ.
موسكو - سبوتنيك. تمت المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب التركي.
قره باغ
وجاء في بيان للكرملين نشرته الخدمة الصحفية: "بناء على طلب الرئيس التركي، أطلع فلاديمير بوتين على النتائج الرئيسية للاجتماع الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 26 نوفمبر في سوتشي".
سوريا

وأضاف البيان: "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما المتبادل لمستوى التعاون من أجل استقرار الوضع وإرساء عملية السلام في سوريا، حيث سيواصل جيشا البلدين العمل سويًا في منطقة خفض التصعيد في إدلب وما وراء الفرات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
تلفزيون: بوتين وأردوغان يناقشان عبر الهاتف الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
16:24 GMT
أوكرانيا
وفي السياق الأوكراني: "لفت الرئيس الروسي انتباه نظيره إلى أن كييف تواصل خطها المدمر الهادف إلى تعطيل اتفاقيات مينسك، ويتجلى ذلك من خلال النشاط الاستفزازي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة الصراع، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرات بيرقدار".
ليبيا
وتابع البيان: "أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فقد تم التركيز على عدم وجود بدائل للتسوية السياسية الدبلوماسية بوساطة الأمم المتحدة. تم الإعراب عن الأمل في إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من هذا العام، والتي من شأنها أن تسهم في استعادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها".
وأشار الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان اتفقا أيضًا على مزيد من الاتصالات الشخصية.
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