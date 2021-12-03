بيسكوف: توجد مقترحات مختلفة بشأن موعد لقاء بوتين وبايدن من بينها 7 ديسمبر

وقال بيسكوف: "لم يتم بعد الاتفاق على موعد محدد، لا يزال العمل جارياً. وستكون المحادثة بشكل مؤتمر فيديو ... قد تكون الأسبوع المقبل، أوفي غضون أسبوع، أكرر مرة أخرى، لا يوجد تاريخ متفق عليه. هناك مقترحات مختلفة بشأن المواعيد".وردا على سؤال حول ما إذا كانت تجري مناقشة يوم 7 ديسمبر من أجل تنظيم الاجتماع، أجاب بيسكوف: "هذا التاريخ موجود أيضًا، لكن هناك تواريخ أخرى".
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وتجري مناقشة خيارات مختلفة، بما في ذلك 7 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال بيسكوف: "لم يتم بعد الاتفاق على موعد محدد، لا يزال العمل جارياً. وستكون المحادثة بشكل مؤتمر فيديو ... قد تكون الأسبوع المقبل، أوفي غضون أسبوع، أكرر مرة أخرى، لا يوجد تاريخ متفق عليه. هناك مقترحات مختلفة بشأن المواعيد".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تجري مناقشة يوم 7 ديسمبر من أجل تنظيم الاجتماع، أجاب بيسكوف: "هذا التاريخ موجود أيضًا، لكن هناك تواريخ أخرى".