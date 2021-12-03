تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بيسكوف-توجد-مقترحات-مختلفة-بشأن-موعد-الاجتماع-بين-بوتين-وبايدن-من-بينها-7-ديسمبر-1053505391.html
بيسكوف: توجد مقترحات مختلفة بشأن موعد لقاء بوتين وبايدن من بينها 7 ديسمبر
بيسكوف: توجد مقترحات مختلفة بشأن موعد لقاء بوتين وبايدن من بينها 7 ديسمبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن،... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:46+0000
2021-12-03T09:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555133_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_04c9a69319254f19b945c68e8cc78c71.jpg
وقال بيسكوف: "لم يتم بعد الاتفاق على موعد محدد، لا يزال العمل جارياً. وستكون المحادثة بشكل مؤتمر فيديو ... قد تكون الأسبوع المقبل، أوفي غضون أسبوع، أكرر مرة أخرى، لا يوجد تاريخ متفق عليه. هناك مقترحات مختلفة بشأن المواعيد".وردا على سؤال حول ما إذا كانت تجري مناقشة يوم 7 ديسمبر من أجل تنظيم الاجتماع، أجاب بيسكوف: "هذا التاريخ موجود أيضًا، لكن هناك تواريخ أخرى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048555133_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_41eb329007ef3c49fbb283f7f18f8d26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بيسكوف: توجد مقترحات مختلفة بشأن موعد لقاء بوتين وبايدن من بينها 7 ديسمبر

09:46 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.12.2021)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وتجري مناقشة خيارات مختلفة، بما في ذلك 7 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال بيسكوف: "لم يتم بعد الاتفاق على موعد محدد، لا يزال العمل جارياً. وستكون المحادثة بشكل مؤتمر فيديو ... قد تكون الأسبوع المقبل، أوفي غضون أسبوع، أكرر مرة أخرى، لا يوجد تاريخ متفق عليه. هناك مقترحات مختلفة بشأن المواعيد".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تجري مناقشة يوم 7 ديسمبر من أجل تنظيم الاجتماع، أجاب بيسكوف: "هذا التاريخ موجود أيضًا، لكن هناك تواريخ أخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:59 GMTعربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين... فيديو
09:57 GMTالسعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم
09:56 GMTوكالة: 13 قتيلا بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق
09:54 GMTاعتقال رجل يحمل سكينا أثناء ترأس البابا فرنسيس قداسا في قبرص
09:46 GMTبيسكوف: توجد مقترحات مختلفة بشأن موعد لقاء بوتين وبايدن من بينها 7 ديسمبر
09:41 GMTهل تؤدي استقالة قرداحي إلى انفراجة في الأزمة بين لبنان ودول الخليج؟
09:40 GMTمصر تكشف موقفها من الإصابات بالمتحور أوميكرون
09:30 GMTتداول صورة لاستقالة قرداحي... ومواقع لبنانية: غير صحيح
09:29 GMTإعلام: "موانئ دبي" العالمية تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي
09:27 GMTطالبان: عدم منح الحكومة الأفغانية الجديدة مكانا في الأمم المتحدة يحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي
09:24 GMTالإمارات توقع عقودا مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة "رافال" و12 مروحية
09:22 GMTمدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية
09:03 GMTإيلون ماسك يبيع أسهما في "تسلا" بقيمة 10 مليارات دولار
09:03 GMTوزير البترول المصري يعلن الحد الأقصى لزيادة أسعار الوقود... فيديو
09:01 GMTإصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في مدينة أم الفحم... فيديو وصور
09:00 GMTميشوستين يزور الإمارات في 3-4 ديسمبر ويشارك في "إكسبو 2020"
08:56 GMTمطار القاهرة الدولي يستقبل النسخة الأصلية لكأس الأمم الأفريقية
08:49 GMTأفضل الأطعمة للمساعدة في تقليل انتفاخ البطن
08:47 GMTصاروخ فضائي روسي قابل لإعادة الاستخدام يتخذ شكل طائرة "درون"
08:45 GMTإسرائيل تعلن موعد إجراء أضخم مناورة عسكرية في تاريخها