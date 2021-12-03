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"بيونتيك": يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة "أوميكرون"
"بيونتيك": يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة "أوميكرون"
قال رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، اليوم الجمعة، إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T12:34+0000
2021-12-03T12:34+0000
فيروس كورونا
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ووفقا لـ"رويترز"، أضاف شاهين أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات. وأشار إلى أن تحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.يذكر أن شركة "بيونتيك" أنتجت بالتعاون مع "فايزر" أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19.وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/شركة-أدوية-بريطانية-تعلن-أن-علاجها-لكوفيد-19-فعال-ضد-أوميكرون-1053492160.html
https://arabic.sputniknews.com/20211203/دراسة-احتمال-الإصابة-المتكررة-بكوفيد-19-أعلى-3-مرات-في-حال-سلالة-أوميكرون-1053497109.html
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فيروس كورونا

"بيونتيك": يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة "أوميكرون"

12:34 GMT 03.12.2021
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© Sputnik . Павел Лисицын
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قال رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، اليوم الجمعة، إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد "أوميكرون".
ووفقا لـ"رويترز"، أضاف شاهين أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات.

وتابع: "هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين. نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض".

وأشار إلى أن تحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.
يذكر أن شركة "بيونتيك" أنتجت بالتعاون مع "فايزر" أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
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وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.

وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة "أوميكرون" أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس" التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".
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وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".

وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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