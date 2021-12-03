تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/تركيا-شبكة-التجسس-الإسرائيلية-نقلت-صورا-لـ-الموساد-عبر-نظارات-مزودة-بكاميرات-1053528034.html
تركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات
تركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات
قالت النيابة التركية، اليوم الجمعة، إن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم تفكيكها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمكونة من 16 شخصا، أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T21:41+0000
2021-12-03T21:41+0000
تركيا
الموساد
شبكة تجسس
النيابة العامة التركية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101523/21/1015232147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_a83d88f9b322fd8202fa510455795cfc.jpg
واستهدفت الشبكة التجسس على رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وطالب الإدعاء العام التركي بسجن المتهمين بين 15 إلى 20 عاما، "لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين".وشملت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة التركية اتهامات بـ "توفير معلومات عن أمن الدولة والتجسس السياسي أو العسكري وإفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية والكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".وأكدت النيابة بعد التحقيق أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون الأموال من الموساد بما في ذلك عبر العملات المشفرة، ومكاتب تحويل الأموال، إضافة إلى البريد.وشملت نشاطات الشبكة بما في ذلك "تصوير منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات".كما تم تسريب معلومات تشمل عناوين العاملين في منظمات فلسطينية في تركيا، وكذلك ناشطين في حركتي "حماس" و"فتح"، إضافة إلى معلومات عن مواقع الاشتباكات في سوريا، ما اعتبرته النيابة تهديدا للأمن القومي التركي.و في 22 أكتوبر الماضي، اعتقلت وكالة المخابرات الوطنية التركية، 16 شخصا من أصول عربية في 4 مقاطعات مختلفة في البلاد، اعترفوا بالتجسس لصالح إسرائيل، بحسب ما نشرته وقتها صحيفة "ديلي صباح" التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20211025/صحيفة-تركية-تنشر-صور-15-متهما-بالتجسس-لصالح-الموساد-1050528902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101523/21/1015232147_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_1702cf41356cbdb224175eb6016c0726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تركيا, الموساد, شبكة تجسس, النيابة العامة التركية

تركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات

21:41 GMT 03.12.2021
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Fotolia / badahos
تابعنا عبر
قالت النيابة التركية، اليوم الجمعة، إن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم تفكيكها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمكونة من 16 شخصا، أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة كاميرات مثبته داخل نظارات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.
واستهدفت الشبكة التجسس على رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2021
صحيفة تركية تنشر صور 15 متهما بالتجسس لصالح الموساد
25 أكتوبر, 12:22 GMT
وطالب الإدعاء العام التركي بسجن المتهمين بين 15 إلى 20 عاما، "لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين".
وشملت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة التركية اتهامات بـ "توفير معلومات عن أمن الدولة والتجسس السياسي أو العسكري وإفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية والكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".
وأكدت النيابة بعد التحقيق أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون الأموال من الموساد بما في ذلك عبر العملات المشفرة، ومكاتب تحويل الأموال، إضافة إلى البريد.
وشملت نشاطات الشبكة بما في ذلك "تصوير منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات".
كما تم تسريب معلومات تشمل عناوين العاملين في منظمات فلسطينية في تركيا، وكذلك ناشطين في حركتي "حماس" و"فتح"، إضافة إلى معلومات عن مواقع الاشتباكات في سوريا، ما اعتبرته النيابة تهديدا للأمن القومي التركي.
و في 22 أكتوبر الماضي، اعتقلت وكالة المخابرات الوطنية التركية، 16 شخصا من أصول عربية في 4 مقاطعات مختلفة في البلاد، اعترفوا بالتجسس لصالح إسرائيل، بحسب ما نشرته وقتها صحيفة "ديلي صباح" التركية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:07 GMTبأداء لم نشاهده منذ سنوات فوز مثير لسوريا على تونس بكأس العرب.. فيديو
21:49 GMTمكون لا يحلو الطعام إلا به قد يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف
21:41 GMTتركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات
21:39 GMT"أوميكرون" يخنق عائلات أيرلندا بعد قيود من الحكومة على الحانات والزيارات العائلية
21:20 GMTالبيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور
20:41 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
20:34 GMTبلينكن: إيران لا تبدو جادة بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي
20:26 GMTالمشروب رقم "1" الذي يؤدي لشيخوخة البشرة قبل الأوان
19:42 GMTبلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار
19:28 GMTالبرهان: لن أترشح للرئاسة حتى لو طلب مني ذلك
19:08 GMTشيرين تعلن طلاقها من حسام حبيب: "وهبت حياتي لمريم وهنا والفن"
18:45 GMTمتحدثا عن زوجته... بينيت يرد على انتقادات طالته بسبب سفر أسرته
18:16 GMT8 فوائد صحية وجمالية مذهلة لصودا الخبز
18:12 GMTالدفاع: مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود
17:46 GMTوكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية
17:33 GMTكبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
17:18 GMTتونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
17:13 GMT5 أسباب بعضها خطير لبرودة القدمين في الشتاء... التدفئة لا تجدي
17:01 GMTورقة استقالة جورج قرداحي تتضمن مفاجأة للجميع... ورئيس الوزراء يعلق
16:59 GMTمبادرة بابا الفاتيكان... نقل 50 مهاجرا في قبرص إلى مكان آخر