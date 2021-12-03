https://arabic.sputniknews.com/20211203/تظاهرة-للمودعيين-اللبنانيين-احتجاجا-على-الكابيتال-كونترول-فيديو-وصور-1053518267.html

تظاهرة للمودعين اللبنانيين احتجاجا على "الكابيتال كونترول"... فيديو وصور

تظاهرة للمودعين اللبنانيين احتجاجا على "الكابيتال كونترول"... فيديو وصور

نفذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما أمام مصرف لبنان، اليوم الجمعة (3 ديسمبر/كانون الأول)، احتجاجا على "النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب،... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T14:30+0000

2021-12-03T14:30+0000

2021-12-03T14:35+0000

العالم العربي

لبنان

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وانطلقوا بعدها نحو مصرف "فرنسبنك" حيث تمكن عدد منهم من الدخول إليه والاعتصام داخله، فيما اعتصم آخرون أمامه.وقام عدد من المتظاهرين برش عبارات "المصرف نصّاب ولصوص"، فيما عمد آخرون إلى الطرق، إلا أن التواجد الكثيف للقوى الأمنية والجيش اللبناني حال دون تطور الأمور.وقال رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد لـ"سبوتنيك": إن "حكومة ميقاتي هي حكومة المصارف ولديها نية القضاء على ما تبقى من أموال المودعين".وأضاف أن "الحكومة تتحدث عن عشرين عاما لإرجاع أموال المودعين أي بعد أن نموت جميعا، هذه الحلول تثير السخرية".وتابع " لو رأينا أحد أصحاب المصارف في السجن، أو أن المصرف أعلن إفلاسه وتم بيع أسهمه لكان من الممكن أن نستوعب الأمور، إلا أنهم لا يريدون محاسبة أو معاقبة أحد ولا طرح خطط لحل الموضوع سوى أنه على المودع أن يدفع الثمن"، واصفا ما يحدث "بالاستغباء والاستخفاف بعقول الناس".وأشار المودع محمود سمية أنه "اغترب لأكثر من أربعين عاما في أستراليا حيث جمع أمواله وأودعها في المصارف اللبنانية".وأضاف أنه يتعجب من سلوك "الدولة اللبنانية التي تحمي السارق وتقف بوجه المودعين عبر إرسال قوات الأمن والجيش اللبناني لحماية المصارف من المودعين".وعقدت لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، يوم أمس، جلسة لمناقشة اقتراح "قانون الكابيتال كونترول" سرب فيما بعد، يرمي إلى وضع "ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية"، مما دفع رابطة المودعين إلى وصف الخطوة بأنها "تمخض الجبل فأنجب فأراً ومبتوراً" وفندت بعض "مخالفات القانون المقترح كالآتي:"أولا: يكرس هذا القانون وخلافا للدستور اللبناني ولكافة القوانين المرعية الإجراء التفريق بين المودعين وودائعهم عبر تشريع "الأموال الجديدة" (fresh money) والمفاضلة بينها وبين الودائع التي تحتجزها المصارف، ويكرس بالتالي هذا القانون لبدعة الحاكم والمصارف في هذا المجال.ثانيا: إن تحديد سقوف السحوبات هو من صلب قانون الكابيتال كنترول إلا أن مثل هذه السقوف لا يجب أن تترك للمصرف المركزي وحاكمه كي يقوم بتعديلها من وقت لآخر بحسب أهوائه، لأن ذلك يكمل النهج الساري أصلا في التعاطي الخاطىء منذ بدايات الأزمة ويفتح باب للاستنسابية والتأويل، كما وأن فرض سقوف للسحوبات لا بد أن يراعي حالة كل مودع بحيث لا تطال المودع الصغير أو المتوسط كما الكبير، كما ولا بد من تحديد عدم المس بحسابات الرواتب خاصة في ظل الوضع الإقتصادي المتردي الذي نعيشه.أما بالنسبة لحصر تسديد الودائع بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة، فإن هذه المنصة تتعاطى بضبابية، فلا نعلم كيف يتم تحديد سعر الصرف عليها، ولا نملك أية كشوفات للتداولات التي يصدرها المصرف المركزي شهريا. عدا عن كل ذلك، فإن سعر منصة صيرفة أدنى بكثير من سعر السوق مما سيؤدي لتكبيد المودعين اقتطاعات إضافية من ودائعهم غير التي سبق أن خسروها مع التعميم 151 و 158.ثالثا: يعيد هذا القانون تجربة قانون الدولار الطالبي الفاشلة في ما يخص التحويلات إذ منعها مع إستثناءات ترك أمر تحديد شروطها وضوابطها والموافقة عليها لمزاجية المصارف والمصرف المركزي، وهنا لا بد من تعداد بسيط للمخالفات الخطيرة التي يجب التصدي لها:رابعا: إن القانون المقترح يمنح لجنة الرقابة سلطة مراقبة تطبيقيه وملاحقة المصارف المخالفة. وهنا نسأل، عن أية لجنة رقابة يتكلمون فهذه اللجنة بحكم غير الموجودة ولو أنها مارست دورها الرقابي بحسب القانون لما وصلت المصارف لما وصلت إليه، فهذه اللجنة هي لجنة ميتة يحكمها حاكم مصرف لبنان ولم تتحرك لأخذ أي تدبير ولا بد من محاسبة أعضائها عن التقصير الذي مارسوه طوال هذه السنوات وما زالوا.خامسا: ينص القانون في مادته الثامنة على أنه قانون استثنائي من النظام العام ويطغى على كل القوانين المرعية الإجراء ويطبق بمفعول رجعي على الدعاوى التي لم يصدر بها حكم مبرم في لبنان والخارج، ولكن تناسى المشرعون ذكر أية مصالح عامة هي تلك التي يحميها قانون ساقط بهذا الشكل؟ فهذا القانون يتعارض مع الدستور اللبناني ومبدأ الملكية الفردية، وكيف يمكن لهذا القانون الإستثنائي أن يضرب قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود عرض الحائط ويغير مفهوم التعاملات المصرفية ويلغي كافة المفاهيم بدون أي خطة شاملة مرافقة له. كما ولا يمكن لقانون لبناني استثنائي أن يتحكم بقرارات محاكم أجنبية، وهذا يدل ان القانون هو فقط لحماية المصارف واصحابها وكبار مدرائها".ورأت الرابطة أنه "كان لا بد لمجلس النواب أن يستجمع قواه عند بداية الأزمة وينكب على صياغة قانون كابيتال كنترول يواكب خطة شاملة وشفافة وعادلة للدولة، إلا أنه تأخر قرابة السنتين فاسحا المجال للمصرف المركزي وللمصارف والمحظيين والمنظومة التي استفادت طوال 30 عاما بأن يحولوا أموالهم ويتنعموا بثرواتهم على حساب المودعين والبلد، واستفاق المجلس اليوم بعد ضغط صندوق النقد ليصدر قانونا على شاكلة هندسات رياض سلامة وكأنما هو استمرار للجريمة التي ارتكبوها متكاتفين ومتضامنين بحق الشعب اللبناني وليتهربوا من مسؤولياتهم ومن المحاسبة الفعلية التي كان يجب أن تطال كل من حول أمواله بشكل مشبوه واستفاد من الفساد".واعتبرت أنه "من مخجل أن يصدر عن مجلس نواب الأمة قانون يفاقم أزمة المودعين ويغازل المصارف والمصرف المركزي وينسف مبادىء وأسس أساسية في التعاطي مع الأزمة، ولكن ليس غريبا على أعضاء مجلس ولجان اعتادوا مخالفة القوانين بدل تأكيد تطبيقها وكرسوا نهج الفساد واستشرسوا بالدفاع عنه، أن يضيفوا هكذا قانون إلى سجلهم الأسود ولكن وإن هم أمعنوا بالظلم والتمادي فنحن مستمرون بالمواجهة داخليا وخارجيا، وإن غدا لناظره قريب".

https://arabic.sputniknews.com/20211203/أول-تعليق-لفرنجية-على-استقالة-قرداحي-1053513223.html

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