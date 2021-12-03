https://arabic.sputniknews.com/20211203/تونس-ارتفاع-حالات-العنف-ضد-المرأة-بنسبة-77-سنة-2021-1053520580.html

تونس... ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77% سنة 2021

تونس... ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77% سنة 2021

شهدت تونس ارتفاع حالات العنف ضد المرأة خلال العام الجاري 2021 بنسبة 77%، حسبما أفادت جليلة الزنايدي، مسؤولة لجنة العنف داخل الجمعية التونسية للنساء... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T15:26+0000

2021-12-03T15:26+0000

2021-12-03T15:26+0000

تونس

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الزنايدي قولها بأن نسبة العنف المسلط على المرأة ارتفعت بنسبة 77 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2019.وأشارت الزنايدي إلى أن مراكز الاستماع بالجمعية تلقت في سنة 2019، 640 تبليغا عن حالات تعرض للعنف فيما وصل العدد سنة 2021 إلى 1140 حالة.وترى المسؤولة ثمة علاقة بين ارتفاع حالات العنف ضد المرأة في تونس وتفشي جائحة كورونا وما جاء خلالها من أشهر حجر صحي خاصة شهري مارس/ آذار و أبريل/ نيسان 2021 .وانتقدت الزنايدي عدم تطبيق القانون رقم 58 قائلة إنه أصبح حبرا على ورق ولم يتم وضع الآليات اللازمة لتطبيقه "فيما يتواصل استعمال قوانين بالية"، على حد تعبيرها.وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية قد كشفت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في تونس.وحسب بيان للوزارة نشره موقع "نسمة" التونسي، قالت: "يتلقى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا".

https://arabic.sputniknews.com/20210623/رغم-الجهود-الرئاسية-والحكومية-ما-أسباب-تنامي-ظاهرة-العنف-ضد-المرأة-في-موريتانيا؟-1049342635.html

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تونس