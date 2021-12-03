تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/تونس-ارتفاع-حالات-العنف-ضد-المرأة-بنسبة-77-سنة-2021-1053520580.html
تونس... ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77% سنة 2021
تونس... ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77% سنة 2021
شهدت تونس ارتفاع حالات العنف ضد المرأة خلال العام الجاري 2021 بنسبة 77%، حسبما أفادت جليلة الزنايدي، مسؤولة لجنة العنف داخل الجمعية التونسية للنساء... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T15:26+0000
2021-12-03T15:26+0000
تونس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104264/04/1042640424_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_5c5a859314501d99959da978e3466a09.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الزنايدي قولها بأن نسبة العنف المسلط على المرأة ارتفعت بنسبة 77 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2019.وأشارت الزنايدي إلى أن مراكز الاستماع بالجمعية تلقت في سنة 2019، 640 تبليغا عن حالات تعرض للعنف فيما وصل العدد سنة 2021 إلى 1140 حالة.وترى المسؤولة ثمة علاقة بين ارتفاع حالات العنف ضد المرأة في تونس وتفشي جائحة كورونا وما جاء خلالها من أشهر حجر صحي خاصة شهري مارس/ آذار و أبريل/ نيسان 2021 .وانتقدت الزنايدي عدم تطبيق القانون رقم 58 قائلة إنه أصبح حبرا على ورق ولم يتم وضع الآليات اللازمة لتطبيقه "فيما يتواصل استعمال قوانين بالية"، على حد تعبيرها.وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية قد كشفت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في تونس.وحسب بيان للوزارة نشره موقع "نسمة" التونسي، قالت: "يتلقى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا".
https://arabic.sputniknews.com/20210623/رغم-الجهود-الرئاسية-والحكومية-ما-أسباب-تنامي-ظاهرة-العنف-ضد-المرأة-في-موريتانيا؟-1049342635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104264/04/1042640424_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_b9035fdb55ac7e2b7b427523460f2b7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تونس

تونس... ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77% سنة 2021

15:26 GMT 03.12.2021
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIتونسيات في جنازة السبسي
تونسيات في جنازة السبسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
تابعنا عبر
شهدت تونس ارتفاع حالات العنف ضد المرأة خلال العام الجاري 2021 بنسبة 77%، حسبما أفادت جليلة الزنايدي، مسؤولة لجنة العنف داخل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات .
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الزنايدي قولها بأن نسبة العنف المسلط على المرأة ارتفعت بنسبة 77 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2019.
شادة بنت امبيريك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2021
رغم الجهود الرئاسية والحكومية.. ما أسباب تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في موريتانيا؟
23 يونيو, 21:19 GMT
وأشارت الزنايدي إلى أن مراكز الاستماع بالجمعية تلقت في سنة 2019، 640 تبليغا عن حالات تعرض للعنف فيما وصل العدد سنة 2021 إلى 1140 حالة.
وترى المسؤولة ثمة علاقة بين ارتفاع حالات العنف ضد المرأة في تونس وتفشي جائحة كورونا وما جاء خلالها من أشهر حجر صحي خاصة شهري مارس/ آذار و أبريل/ نيسان 2021 .
وانتقدت الزنايدي عدم تطبيق القانون رقم 58 قائلة إنه أصبح حبرا على ورق ولم يتم وضع الآليات اللازمة لتطبيقه "فيما يتواصل استعمال قوانين بالية"، على حد تعبيرها.
وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية قد كشفت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في تونس.
وحسب بيان للوزارة نشره موقع "نسمة" التونسي، قالت: "يتلقى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTإعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند
15:55 GMTقرار من مجلس أوروبي ضد تركيا بسبب سجن رجل أعمال
15:46 GMTهاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية في "الفورمولا 1"
15:44 GMTأكثر من 1250 مهاجرا لقوا مصرعهم خلال 2021 وهم في طريقهم إلى إسبانيا
15:39 GMTتونس... الحكومة تحث الشباب على خلق ثروات بمشاريع خاصة وعدم انتظار الوظيفة لصعوبة الأوضاع
15:38 GMTبندقية قنص روسية خارقة تظهر في مصر... صور
15:34 GMTأنطونوف: موسكو تقترح على واشنطن رفع العقوبات على ممثلياتها الدبلوماسية وأنها جاهزة للرد بالمثل
15:27 GMTمدير أعمال شيرين عبد الوهاب ينفي إصدارها بيانا عن طلاقها من حسام حبيب
15:26 GMTتونس... ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77% سنة 2021
15:22 GMTالناصرية تتجه لخطوة طبية تعتبر الأولى في تاريخ العراق
15:09 GMTحماس تطالب بخطة متكاملة لمحاربة التطبيع... ما معالمها وكيف يمكن تطبيقها؟
15:04 GMTالمسلحون الصينيون يبدؤون موجة تنقيب جديدة عن الآثار في ريف إدلب
15:01 GMTرئيس الوزراء اللبناني: استقالة وزير الإعلام كانت ضرورية
14:52 GMT"أنصار الله" تنتقد "حماقة السعودية": ظهرت صغيرة وقرداحي كان الكبير
14:42 GMTصحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان
14:34 GMTالولايات المتحدة ترسل 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا إلى أفريقيا
14:33 GMT"غوغل" تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها
14:30 GMTتظاهرة للمودعين اللبنانيين احتجاجا على "الكابيتال كونترول"... فيديو وصور
14:19 GMTالحكومة المغربية ترفض تحويل "الأساتذة المتعاقدين" إلى الميزانية العامة
14:15 GMTانفصال المطربة المصرية شيرين عن زوجها حسام حبيب: الآن لست محتلة