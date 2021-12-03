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تونس... الحكومة تحث الشباب على خلق ثروات بمشاريع خاصة وعدم انتظار الوظيفة لصعوبة الأوضاع
تونس... الحكومة تحث الشباب على خلق ثروات بمشاريع خاصة وعدم انتظار الوظيفة لصعوبة الأوضاع
دعا وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، الشباب التونسي إلى خلق الثروة عبر المبادرات الخاصة، وعدم التعويل على الوظيفة العمومية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T15:39+0000
2021-12-03T15:39+0000
العالم العربي
اقتصاد
تونس
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أمام عدد من الشباب، في مؤتمر نظمته منظمة العمل الدولية في تونس العاصمة لمساندة عدد من هياكل "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".ودعا الوزير الشباب إلى عدم التخوّف من خوض تحدّي بعث المشاريع وخلق الثروة، مؤكدا أن الدولة ستدعمهم وتدفعهم نحو النجاح.وأفاد الوزير بأن الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة، قائلا: ولفت إلى أنه "في ظل عدم قدرة المالية العمومية على استيعاب مزيد من الانتدابات في الوظيفة العمومية، لم يبق سوى طريق الريادة وبعث المشاريع الخاصة.
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العالم العربي, اقتصاد, تونس

تونس... الحكومة تحث الشباب على خلق ثروات بمشاريع خاصة وعدم انتظار الوظيفة لصعوبة الأوضاع

15:39 GMT 03.12.2021
© AP Photo / Hichem Borniتونس... الوضع الإقتصادي بعد مرور7 سنوات على الثورة
تونس... الوضع الإقتصادي بعد مرور7 سنوات على الثورة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Hichem Borni
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دعا وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، الشباب التونسي إلى خلق الثروة عبر المبادرات الخاصة، وعدم التعويل على الوظيفة العمومية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أمام عدد من الشباب، في مؤتمر نظمته منظمة العمل الدولية في تونس العاصمة لمساندة عدد من هياكل "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
ودعا الوزير الشباب إلى عدم التخوّف من خوض تحدّي بعث المشاريع وخلق الثروة، مؤكدا أن الدولة ستدعمهم وتدفعهم نحو النجاح.
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وأفاد الوزير بأن الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة، قائلا:
نحن في مرحلة انتقالية وتونس اليوم في حاجة إلى إصلاحات عميقة حتى تتمكن من تحقيق نسب نمو التي تمكّن من خلق مواطن شغل خاصة في ظل نسب بطالة مرتفعة لدى الشباب.
ولفت إلى أنه "في ظل عدم قدرة المالية العمومية على استيعاب مزيد من الانتدابات في الوظيفة العمومية، لم يبق سوى طريق الريادة وبعث المشاريع الخاصة.
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