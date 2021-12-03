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https://arabic.sputniknews.com/20211203/تونس-تسجل-أول-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053524918.html
تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
سجلت تونس، اليوم الجمعة، أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بـ "أوميكرون". 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T17:18+0000
2021-12-03T17:18+0000
2021-12-03T17:18+0000
تونس
فيروس كورونا
أوميكرون
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وأعلن وزير الصحة التونسي، علي مرابط، مساء اليوم، تسجيل أول إصابة بالمتحور لدى شاب من الكونغو الديمقراطية قدم إلى تونس على متن رحلة من مطار إسطنبول، بحسب مراسلة "سبوتنيك".وأشار الوزير في مداخلة له عبر القناة الوطنية، إلى أن المصاب يخضع للحجر الصحي في أحد النزل وتجري حاليا عمليات التقصي بالنسبة لبقية المخالطين له.وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا أخيرًا، على أنها "مقلقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, فيروس كورونا, أوميكرون
تونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
سجلت تونس، اليوم الجمعة، أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بـ "أوميكرون".
وأعلن وزير الصحة التونسي، علي مرابط، مساء اليوم، تسجيل أول إصابة بالمتحور لدى شاب من الكونغو الديمقراطية قدم إلى تونس على متن رحلة من مطار إسطنبول، بحسب مراسلة "
سبوتنيك
".
وأشار الوزير في مداخلة له عبر القناة الوطنية، إلى أن المصاب يخضع للحجر الصحي في أحد النزل وتجري حاليا عمليات التقصي بالنسبة لبقية المخالطين له.
وتشير الدراسات الأولية حتى الآن إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
وفي وقت سابق، قررت
منظمة الصحة العالمية
، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا أخيرًا، على أنها "مقلقة".