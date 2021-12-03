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جهاز روسي يحمي الطلبة السوريين من فيروس كورونا
جهاز روسي يحمي الطلبة السوريين من فيروس كورونا
أرسلت روسيا مجموعة من أجهزة تنقية الهواء إلى سوريا ضمن شحنة من المساعدات الإنسانية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T10:48+0000
2021-12-03T10:54+0000
روسيا
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وقالت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا إن أجهزة "تيوكرافت" ستستخدم لحماية طلبة جامعة دمشق من التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا والبكتيريا الضارة بصورة عامة.وأشارت إلى أن الجهاز المعروف بــ"تيوكرافتVR 600" ينقي هواء المحلات، التي يمكن أن تبلغ مساحتها 100 متر مربع من جميع الفيروسات المعروفة بما فيها فيروس كورونا، بفعالية تتجاوز 99.99 في المئة. وتم تأكيد فعالية الجهاز الذي ظهر إلى النور في بداية عام 2020 أثناء استخدام نسخه في 80 منطقة روسية.وتقضي أجهزة "تيوكرافت" على الفيورسات المسببة للأمراض الخطيرة من خلال تحليلها إلى الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.وتستطيع أجهزة "تيوكرافت" القضاء على كائنات مجهرية يصل حجمها إلى 30 نانومترا في حين يتراوح حجم الفيروس المسبب لوباء "كوفيد 19" بين 50 نانومترا و200 نانومتر.وأسهمت أجهزة "تيوكرافت" في الحفاظ على سلامة المشاركين في معرض "دبي اكسبو 2020" وضيوفه.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/باحثون-تنقية-الهواء-من-الفيروس-أحدث-طريقة-للوقاية-من-كورونا-داخل-المباني-1050745747.html
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روسيا, مجتمع, أخبار سوريا اليوم

جهاز روسي يحمي الطلبة السوريين من فيروس كورونا

10:48 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 10:54 GMT 03.12.2021)
© youtube/sanaجامعة دمشق
جامعة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© youtube/sana
تابعنا عبر
أرسلت روسيا مجموعة من أجهزة تنقية الهواء إلى سوريا ضمن شحنة من المساعدات الإنسانية.
وقالت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا إن أجهزة "تيوكرافت" ستستخدم لحماية طلبة جامعة دمشق من التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا والبكتيريا الضارة بصورة عامة.
وأشارت إلى أن الجهاز المعروف بــ"تيوكرافتVR 600" ينقي هواء المحلات، التي يمكن أن تبلغ مساحتها 100 متر مربع من جميع الفيروسات المعروفة بما فيها فيروس كورونا، بفعالية تتجاوز 99.99 في المئة. وتم تأكيد فعالية الجهاز الذي ظهر إلى النور في بداية عام 2020 أثناء استخدام نسخه في 80 منطقة روسية.
وتقضي أجهزة "تيوكرافت" على الفيورسات المسببة للأمراض الخطيرة من خلال تحليلها إلى الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.
تستعد الممرضة إيناس لوبيز لدخول غرفة مريض كوفيد-19 في مستشفى ساو جوزيه، وحدة العناية المركزة أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في لشبونة، البرتغال، 19 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
باحثون: تنقية الهواء من الفيروس.. أحدث طريقة للوقاية من كورونا داخل المباني
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وتستطيع أجهزة "تيوكرافت" القضاء على كائنات مجهرية يصل حجمها إلى 30 نانومترا في حين يتراوح حجم الفيروس المسبب لوباء "كوفيد 19" بين 50 نانومترا و200 نانومتر.
وأسهمت أجهزة "تيوكرافت" في الحفاظ على سلامة المشاركين في معرض "دبي اكسبو 2020" وضيوفه.
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