جهاز روسي يحمي الطلبة السوريين من فيروس كورونا

وقالت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا إن أجهزة "تيوكرافت" ستستخدم لحماية طلبة جامعة دمشق من التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا والبكتيريا الضارة بصورة عامة.وأشارت إلى أن الجهاز المعروف بــ"تيوكرافتVR 600" ينقي هواء المحلات، التي يمكن أن تبلغ مساحتها 100 متر مربع من جميع الفيروسات المعروفة بما فيها فيروس كورونا، بفعالية تتجاوز 99.99 في المئة. وتم تأكيد فعالية الجهاز الذي ظهر إلى النور في بداية عام 2020 أثناء استخدام نسخه في 80 منطقة روسية.وتقضي أجهزة "تيوكرافت" على الفيورسات المسببة للأمراض الخطيرة من خلال تحليلها إلى الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.وتستطيع أجهزة "تيوكرافت" القضاء على كائنات مجهرية يصل حجمها إلى 30 نانومترا في حين يتراوح حجم الفيروس المسبب لوباء "كوفيد 19" بين 50 نانومترا و200 نانومتر.وأسهمت أجهزة "تيوكرافت" في الحفاظ على سلامة المشاركين في معرض "دبي اكسبو 2020" وضيوفه.
أرسلت روسيا مجموعة من أجهزة تنقية الهواء إلى سوريا ضمن شحنة من المساعدات الإنسانية.
وقالت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا إن أجهزة "تيوكرافت" ستستخدم لحماية طلبة جامعة دمشق من التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا والبكتيريا الضارة بصورة عامة.
وأشارت إلى أن الجهاز المعروف بــ"تيوكرافتVR 600" ينقي هواء المحلات، التي يمكن أن تبلغ مساحتها 100 متر مربع من جميع الفيروسات المعروفة بما فيها فيروس كورونا، بفعالية تتجاوز 99.99 في المئة. وتم تأكيد فعالية الجهاز الذي ظهر إلى النور في بداية عام 2020 أثناء استخدام نسخه في 80 منطقة روسية.
وتقضي أجهزة "تيوكرافت" على الفيورسات المسببة للأمراض الخطيرة من خلال تحليلها إلى الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.