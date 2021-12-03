حقيقة انتقال النني إلى الاتحاد السعودي

وقال والد النني، اليوم الجمعة، إن "الحديث عن دخول متوسط ميدان آرسنال في مفاوضات مع العميد عارٍ تمامًا من الصحة".وأكد ناصر النني، أن "نادي الاتحاد السعودي لم يفتح قنوات اتصال معه نهائيا"، بحسب موقع "يلا كورة" الرياضي.وعن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مع الثنائي التركي جلطة سراي وفنربخشة، قال والده أن "هذا الأمر يفتقد إلى الدقة".وأشار إلى أن اللاعب المصري يركز حاليا على التألق بقميص المدفعجية، دون الالتفات إلى تكهنات الرحيل عن الفريق.يشار إلى أن النني، ينتهى عقده رفقة الجانرز في صيف 2022، وخاض مباراة بالكامل أمام رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصنع الهدف الأول للضيف اللندني عند الدقيقة 13، والذي حمل توقيع سميث روي، قبل أن يقلب صاحب الأرض الطاولة في النهاية بفضل ثنائية "الدون" ليستعيد نغمة الانتصارات.يذكر أن تقارير صحفية، كانت كشفت أن الاتحاد السعودي هو الطرف الأقرب لخطف اللاعب الدولي المصري، في ظل رغبة العميد في جلب صفقات قوية لمساعدة الفريق على استعادة نغمة الألقاب.
يشار إلى أن النني، ينتهى عقده رفقة الجانرز في صيف 2022، وخاض مباراة بالكامل أمام رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصنع الهدف الأول للضيف اللندني عند الدقيقة 13، والذي حمل توقيع سميث روي، قبل أن يقلب صاحب الأرض الطاولة في النهاية بفضل ثنائية "الدون" ليستعيد نغمة الانتصارات.
يذكر أن تقارير صحفية، كانت كشفت أن الاتحاد السعودي هو الطرف الأقرب لخطف اللاعب الدولي المصري، في ظل رغبة العميد في جلب صفقات قوية لمساعدة الفريق على استعادة نغمة الألقاب.