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https://arabic.sputniknews.com/20211203/حقيقة-انتقال-النني-إلى-الاتحاد-السعودي-1053524134.html
حقيقة انتقال النني إلى الاتحاد السعودي
حقيقة انتقال النني إلى الاتحاد السعودي
كشف ناصر النني، والد الدولي المصري محمد النني، حقيقة انتقال نجله إلى نادي "الاتحاد" السعودي خلال سوق انتقالات الشتاء. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T16:57+0000
2021-12-03T16:57+0000
محمد النني
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وقال والد النني، اليوم الجمعة، إن "الحديث عن دخول متوسط ميدان آرسنال في مفاوضات مع العميد عارٍ تمامًا من الصحة".وأكد ناصر النني، أن "نادي الاتحاد السعودي لم يفتح قنوات اتصال معه نهائيا"، بحسب موقع "يلا كورة" الرياضي.وعن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مع الثنائي التركي جلطة سراي وفنربخشة، قال والده أن "هذا الأمر يفتقد إلى الدقة".وأشار إلى أن اللاعب المصري يركز حاليا على التألق بقميص المدفعجية، دون الالتفات إلى تكهنات الرحيل عن الفريق.يشار إلى أن النني، ينتهى عقده رفقة الجانرز في صيف 2022، وخاض مباراة بالكامل أمام رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصنع الهدف الأول للضيف اللندني عند الدقيقة 13، والذي حمل توقيع سميث روي، قبل أن يقلب صاحب الأرض الطاولة في النهاية بفضل ثنائية "الدون" ليستعيد نغمة الانتصارات.يذكر أن تقارير صحفية، كانت كشفت أن الاتحاد السعودي هو الطرف الأقرب لخطف اللاعب الدولي المصري، في ظل رغبة العميد في جلب صفقات قوية لمساعدة الفريق على استعادة نغمة الألقاب.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/ما-هو-شرط-الأهلي-المصري-لضم-محمد-النني؟-1050766393.html
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محمد النني

حقيقة انتقال النني إلى الاتحاد السعودي

16:57 GMT 03.12.2021
© REUTERS / TOBY MELVILLEمحمد النني
محمد النني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / TOBY MELVILLE
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كشف ناصر النني، والد الدولي المصري محمد النني، حقيقة انتقال نجله إلى نادي "الاتحاد" السعودي خلال سوق انتقالات الشتاء.
وقال والد النني، اليوم الجمعة، إن "الحديث عن دخول متوسط ميدان آرسنال في مفاوضات مع العميد عارٍ تمامًا من الصحة".
محمد النني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
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21 نوفمبر, 15:06 GMT
وأكد ناصر النني، أن "نادي الاتحاد السعودي لم يفتح قنوات اتصال معه نهائيا"، بحسب موقع "يلا كورة" الرياضي.
وعن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مع الثنائي التركي جلطة سراي وفنربخشة، قال والده أن "هذا الأمر يفتقد إلى الدقة".
16:51 GMT
وأشار إلى أن اللاعب المصري يركز حاليا على التألق بقميص المدفعجية، دون الالتفات إلى تكهنات الرحيل عن الفريق.
محمد النني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2021
النني يتلقى هدية من كريستيانو رونالدو.. فيديو
1 أبريل, 16:44 GMT
يشار إلى أن النني، ينتهى عقده رفقة الجانرز في صيف 2022، وخاض مباراة بالكامل أمام رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصنع الهدف الأول للضيف اللندني عند الدقيقة 13، والذي حمل توقيع سميث روي، قبل أن يقلب صاحب الأرض الطاولة في النهاية بفضل ثنائية "الدون" ليستعيد نغمة الانتصارات.
يذكر أن تقارير صحفية، كانت كشفت أن الاتحاد السعودي هو الطرف الأقرب لخطف اللاعب الدولي المصري، في ظل رغبة العميد في جلب صفقات قوية لمساعدة الفريق على استعادة نغمة الألقاب.
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