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https://arabic.sputniknews.com/20211203/حماية-المستهلك-جار-التأكد-من-وجود-سلالة-كورونا-الجديدة-لدى-مواطنين-من-جنوب-إفريقيا-وصلا-روسيا-1053517524.html
حماية المستهلك: جار التأكد من وجود سلالة كورونا الجديدة لدى مواطنين من جنوب إفريقيا وصلا روسيا
حماية المستهلك: جار التأكد من وجود سلالة كورونا الجديدة لدى مواطنين من جنوب إفريقيا وصلا روسيا
أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا "روس باتريب نادزور" عن اكتشاف فيروس كورونا مع راكبين عادا على متن رحلة خاصة، اليوم الجمعة من جنوب إفريقيا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T14:08+0000
2021-12-03T14:08+0000
2021-12-03T14:08+0000
روسيا
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وذكرت الهيئة في بيان: تم العثور على راكبين عادا على متن رحلة خاصة ليلة 3 ديسمبر من جنوب إفريقيا، وكانت نتيجة اختبار (PCR) إيجابية لديهم".وأشارت الهيئة إلى وجودهم في الحجر الصحي في المستشفى حاليا. مضيفة أنه يجري حاليا التحقق من معلومات سلالة عدوى فيروس كورونا لديهم.وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
حماية المستهلك: جار التأكد من وجود سلالة كورونا الجديدة لدى مواطنين من جنوب إفريقيا وصلا روسيا
أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا "روس باتريب نادزور" عن اكتشاف فيروس كورونا مع راكبين عادا على متن رحلة خاصة، اليوم الجمعة من جنوب إفريقيا.
وذكرت الهيئة في بيان: تم العثور على راكبين عادا على متن رحلة خاصة ليلة 3 ديسمبر من جنوب إفريقيا، وكانت نتيجة اختبار (PCR) إيجابية لديهم".
وأشارت الهيئة إلى وجودهم في الحجر الصحي في المستشفى حاليا. مضيفة أنه يجري حاليا التحقق من معلومات سلالة عدوى فيروس كورونا لديهم.
وأكدت الهيئة أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخراً، على أنها "مقلقة".
وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيراً جداً كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".
وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.