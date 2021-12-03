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رئيس الوزراء اللبناني: استقالة وزير الإعلام كانت ضرورية
رئيس الوزراء اللبناني: استقالة وزير الإعلام كانت ضرورية
صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من منصبه كانت ضرورية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T15:01+0000
2021-12-03T15:12+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، "أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم ، بعيد تسلمه من وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي كتاب استقالته من الحكومة.وقد تشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية".وتابع البيان "صدر عن الرئيس ميقاتي البيان الاتي: أما وقد تقدّم وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الآتي: أولاً: إن استقالة الوزير كانت ضرورية بعد الأزمة، التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا إلى أنه "من شأنها أن تفتح بابا لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية. ثانياً:إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها".وكان جورج قرداحي قد أعلن تقديم استقالته، اليوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول، من الحكومة اللبنانية، وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.وكشف قردحي "أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفتح مع السعودية موضوع عودة العلاقات مع لبنان خلال زيارته".وكانت تقارير صحفية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميقاتي نقل إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
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العالم العربي

رئيس الوزراء اللبناني: استقالة وزير الإعلام كانت ضرورية

15:01 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 15:12 GMT 03.12.2021)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من منصبه كانت ضرورية.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، "أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم ، بعيد تسلمه من وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي كتاب استقالته من الحكومة.وقد تشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية".
وتابع البيان "صدر عن الرئيس ميقاتي البيان الاتي: أما وقد تقدّم وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الآتي: أولاً: إن استقالة الوزير كانت ضرورية بعد الأزمة، التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا إلى أنه "من شأنها أن تفتح بابا لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية. ثانياً:إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها".
وكان جورج قرداحي قد أعلن تقديم استقالته، اليوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول، من الحكومة اللبنانية، وذلك على خلفية أزمة التصريحات بشأن تدخل المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.
وكشف قردحي "أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيفتح مع السعودية موضوع عودة العلاقات مع لبنان خلال زيارته".
وكانت تقارير صحفية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميقاتي نقل إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
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