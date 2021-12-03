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https://arabic.sputniknews.com/20211203/رئيس-تحكيم-مهرجان-القاهرة-السينمائي-سأقدم-فيلما-عن-صلاح-عندما-أجده-مخمورا-1053511919.html
رئيس تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي: سأقدم فيلما عن صلاح عندما أجده مخمورا
رئيس تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي: سأقدم فيلما عن صلاح عندما أجده مخمورا
صرح المخرج الشهير أمير كوستاريستا، رئيس لجنة تحكيم الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنه من الممكن أن يقدم فيلما عن نجم كرة القدم العالمي محمد... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T12:19+0000
2021-12-03T12:19+0000
محمد صلاح
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن أمير كوستاريستا قوله "لم أقدم فيلمًا عن مارادونا لأنه لاعب كرة عظيم، أما ديفيد بيكهام رغم مهارته لا يصلح لتقديم فيلم عنه، لكن حياة مارادونا مليئة بالمشاكل والأزمات"، وأضاف "عندما أرى صلاح مخمورا ويمر بأزمات وحوادث من الممكن أن أقدم عنه فيلما".جاءت تصريحات كوستاريستا أثناء وجوده في مصر لتوليه رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.يذكر أن كوستاريستا كان قد قدم فيلما وثائقيا عن نجم كرة القدم الأرجنتيني "مارادونا" عام 2008، تناول الفيلم قصة حياة ماراونا من بدايته في ظروف صعبة وتحديه للفقر إلى أن انطلق لآفاق الشهرة العالمية، كما تناول الفيلم جانبا مظلما من حياة اللاعب حين مر بظروف تعاطي المخدرات ومشاكل الوزن الزائد قبل إعادة التأهيل والعودة من جديد.
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محمد صلاح

رئيس تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي: سأقدم فيلما عن صلاح عندما أجده مخمورا

12:19 GMT 03.12.2021
© REUTERS / PETER POWELLاللاعب المصري الدولي، محمد صلاح
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / PETER POWELL
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صرح المخرج الشهير أمير كوستاريستا، رئيس لجنة تحكيم الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنه من الممكن أن يقدم فيلما عن نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح إذا رآه مخمورا ويمر بأزمات.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن أمير كوستاريستا قوله "لم أقدم فيلمًا عن مارادونا لأنه لاعب كرة عظيم، أما ديفيد بيكهام رغم مهارته لا يصلح لتقديم فيلم عنه، لكن حياة مارادونا مليئة بالمشاكل والأزمات"، وأضاف "عندما أرى صلاح مخمورا ويمر بأزمات وحوادث من الممكن أن أقدم عنه فيلما".
جاءت تصريحات كوستاريستا أثناء وجوده في مصر لتوليه رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
يذكر أن كوستاريستا كان قد قدم فيلما وثائقيا عن نجم كرة القدم الأرجنتيني "مارادونا" عام 2008، تناول الفيلم قصة حياة ماراونا من بدايته في ظروف صعبة وتحديه للفقر إلى أن انطلق لآفاق الشهرة العالمية، كما تناول الفيلم جانبا مظلما من حياة اللاعب حين مر بظروف تعاطي المخدرات ومشاكل الوزن الزائد قبل إعادة التأهيل والعودة من جديد.
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