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رونالدو يشكر مايكل كاريك على ما قدمه لمانشستر يونايتد
رونالدو يشكر مايكل كاريك على ما قدمه لمانشستر يونايتد
قدم البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشكر لمايكل كاريك، المشرف الفني للنادي بعد إقالة أولي جونار سولسكاير. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T12:16+0000
2021-12-03T12:16+0000
رياضة
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وقال رونالدو في منشور عبر حسابه على موقع "انستغرام" بعد إشراف الألماني رالف رانجينيك رسميا على تدريب الشياطين الحمر: "كان مايكل كاريك لاعبا عظيما ويمكن أن يكون مدرباً عظيماً. لا شيء مستحيل لهذا الرجل. أنا شخصياً أشعر بالفخر لأنني لعبت معه في الملعب وأنه قادنا على مقاعد البدلاء. ولكن حان الوقت الآن لتحية السيد رالف رانجنيك على رأس الفريق ... لنبدأ!".هذا وأعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، عن تعيين الألماني رالف رانجنيك كمدير فني مؤقت للفريق بعد إقالة أولي جونار سولسكاير.ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أهلا بك في مانشستر يونايتد يا رالف رانجنيك".وأعلن مانشستر يونايتد، في وقت سابق، عن إقالة المدرب النرويجي أ ولي جونار سولسكاير من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك، وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير، المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
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رياضة

رونالدو يشكر مايكل كاريك على ما قدمه لمانشستر يونايتد

12:16 GMT 03.12.2021
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / DAVID KLEIN
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قدم البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشكر لمايكل كاريك، المشرف الفني للنادي بعد إقالة أولي جونار سولسكاير.
وقال رونالدو في منشور عبر حسابه على موقع "انستغرام" بعد إشراف الألماني رالف رانجينيك رسميا على تدريب الشياطين الحمر: "كان مايكل كاريك لاعبا عظيما ويمكن أن يكون مدرباً عظيماً. لا شيء مستحيل لهذا الرجل. أنا شخصياً أشعر بالفخر لأنني لعبت معه في الملعب وأنه قادنا على مقاعد البدلاء. ولكن حان الوقت الآن لتحية السيد رالف رانجنيك على رأس الفريق ... لنبدأ!".
هذا وأعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، عن تعيين الألماني رالف رانجنيك كمدير فني مؤقت للفريق بعد إقالة أولي جونار سولسكاير.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أهلا بك في مانشستر يونايتد يا رالف رانجنيك".
وأعلن مانشستر يونايتد، في وقت سابق، عن إقالة المدرب النرويجي أ ولي جونار سولسكاير من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.
وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك، وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير، المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
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