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سيف الإسلام القذافي يشكر قضاة ليبيا على قبول طعنه ضد قرار مفوضية الانتخابات
سيف الإسلام القذافي يشكر قضاة ليبيا على قبول طعنه ضد قرار مفوضية الانتخابات
وجه سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الشكر للقضاة على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T07:45+0000
2021-12-03T07:45+0000
العالم العربي
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وكتب سيف الإسلام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق".وتابع: "ونهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي... وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي، الذيت تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة".هذا وأفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
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العالم العربي

سيف الإسلام القذافي يشكر قضاة ليبيا على قبول طعنه ضد قرار مفوضية الانتخابات

07:45 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAسيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
وجه سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الشكر للقضاة على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات.
وكتب سيف الإسلام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق".
وتابع: "ونهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي... وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي، الذيت تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة".
هذا وأفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.
وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: "تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب".
وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
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