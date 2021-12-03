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https://arabic.sputniknews.com/20211203/شيرين-تعلن-طلاقها-من-حسام-حبيب-وهبت-حياتي-لمريم-وهنا-والفن-1053526002.html
شيرين تعلن طلاقها من حسام حبيب: "وهبت حياتي لمريم وهنا والفن"
شيرين تعلن طلاقها من حسام حبيب: "وهبت حياتي لمريم وهنا والفن"
أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها في موقع فيسبوك. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T19:08+0000
2021-12-03T19:08+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت الفنانة المصرية إن أسباب الانفصال تخصها وحدها وإنه: "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".وأشارت شيرين إلى أن طلاقها حدث في هدوء تام، مضيفة أنه لا توجد خلافات بينها وحسام حبيب.واعتبرت شيرين أن بيانها يحسم الجدل الدائر حول مسألة طلاقها من المطرب المصري.وقالت شيرين في بيانها إنها "تفتح صفحة جديدة، مع نفسها ومع جمهورها"، وأنها وهبت حياتها لبناتها "مريم وهنا" ولفنها الذي أكدت أنها "ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء".وكان بيان تدوالته وسائل الإعلام العربية والمصرية منذ ساعات عن انفصالها عن حسام حبيب، وكان يحمل نفس التفاصيل التي جاءت في بيان شيرين الذي أصدرته رسميا عبر صفحتها.وتزوجت شيرين من حسام حبيب، في أبريل/نيسان 2018، وظهر كثيرا في كواليس حفلاتها.
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أخبار الفنانين في مصر

شيرين تعلن طلاقها من حسام حبيب: "وهبت حياتي لمريم وهنا والفن"

19:08 GMT 03.12.2021
© Photo / Facebook/ OfficialSherineشيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب في حفل زفافاهما مع ابنتيها
شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب في حفل زفافاهما مع ابنتيها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Photo / Facebook/ OfficialSherine
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أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها في موقع فيسبوك.
وقالت الفنانة المصرية إن أسباب الانفصال تخصها وحدها وإنه: "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".
وأشارت شيرين إلى أن طلاقها حدث في هدوء تام، مضيفة أنه لا توجد خلافات بينها وحسام حبيب.
واعتبرت شيرين أن بيانها يحسم الجدل الدائر حول مسألة طلاقها من المطرب المصري.
وقالت شيرين في بيانها إنها "تفتح صفحة جديدة، مع نفسها ومع جمهورها"، وأنها وهبت حياتها لبناتها "مريم وهنا" ولفنها الذي أكدت أنها "ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء".
وكان بيان تدوالته وسائل الإعلام العربية والمصرية منذ ساعات عن انفصالها عن حسام حبيب، وكان يحمل نفس التفاصيل التي جاءت في بيان شيرين الذي أصدرته رسميا عبر صفحتها.
وتزوجت شيرين من حسام حبيب، في أبريل/نيسان 2018، وظهر كثيرا في كواليس حفلاتها.
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