صاروخ فضائي روسي قابل لإعادة الاستخدام يتخذ شكل طائرة "درون"

وكشف مصدر في وكالة الفضاء الروسية لـ"سبوتنيك" أن إحدى مراحل (أقسام) الصاروخ الجاري العمل في إنشائه تتحول إلى ما يشبه الطائرة المسيرة لكي تستطيع الانطلاق من المطار في رحلة اختبارية.وأشار إلى أن إحدى مراحل النموذج التجريبي من الصاروخ المسمى بـ"كريلو-إس في" تحصل على العجلات والمحرك التربيني النفاث والغطاء الانسيابي، التي تتيح لها الإقلاع والقيام بالرحلة الجوية، ثم العودة إلى المطار، أي أنها تتحول إلى طائرة مسيرة تتيح إجراء الاختبارات لها في الجو.وأضاف أن مرحلة الصاروخ التي يمكنها العودة إلى الأرض لإعادة استخدامها ستحصل على الجناح المستطيل الشكل الأكثر ملاءمة للهبوط عندما تعود من الفضاء والصعود عندما تنطلق إلى الفضاء.ويجب أن تقوم الطائرة المسيرة التي تمثل مرحلة الصاروخ القابلة لإعادة الاستخدام بالرحلة الجوية الاختبارية الأولى في النصف الثاني من عام 2022.
تعمل روسيا منذ عام 2019 على إنشاء صاروخ يمكن استخدامه عدة مرات لحمل أقمار صناعية أو مركبات فضائية إلى مدار في الفضاء.
وكشف مصدر في وكالة الفضاء الروسية لـ"سبوتنيك" أن إحدى مراحل (أقسام) الصاروخ الجاري العمل في إنشائه تتحول إلى ما يشبه الطائرة المسيرة لكي تستطيع الانطلاق من المطار في رحلة اختبارية.
وأشار إلى أن إحدى مراحل النموذج التجريبي من الصاروخ المسمى بـ"كريلو-إس في" تحصل على العجلات والمحرك التربيني النفاث والغطاء الانسيابي، التي تتيح لها الإقلاع والقيام بالرحلة الجوية، ثم العودة إلى المطار، أي أنها تتحول إلى طائرة مسيرة تتيح إجراء الاختبارات لها في الجو.
وأضاف أن مرحلة الصاروخ التي يمكنها العودة إلى الأرض لإعادة استخدامها ستحصل على الجناح المستطيل الشكل الأكثر ملاءمة للهبوط عندما تعود من الفضاء والصعود عندما تنطلق إلى الفضاء.
ويجب أن تقوم الطائرة المسيرة التي تمثل مرحلة الصاروخ القابلة لإعادة الاستخدام بالرحلة الجوية الاختبارية الأولى في النصف الثاني من عام 2022.