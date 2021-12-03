صحيفة: بنزيما السبب في عدم تحقيق حلم ليفاندوفسكي

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال سيزاريز كوتشارسكي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي السابق إن "حلم ليفاندوفسكي كان دائما هو التوقيع لريال مدريد، واللعب بجانب كريستيانو رونالدو، لكن بايرن نجح في ضمه، وكنت أقاتل مع روبرت لأنني أردت أن يكون المهاجم الأول في ناد عظيم".وعن أسباب عدم توصله لاتفاق مع ريال مدريد عام 2013، حين كان لاعبا في صفوف بوروسيا دورتموند، أجاب كوتشارسكي بأن وأضاف "اعتقدت حينها أنه من الأفضل أن يلعب كمهاجم أساسي في صفوف بايرن ميونخ، على أن يكون بديلا في ريال مدريد".يأتي ذلك تزامنا مع تقارير صحفية تحدثت عن أن وكيل ليفاندوفسكي الحالي بيني زهافي يحاول إيجاد مخرج للانتقال لريال مدريد، رغم صعوبة الأمر مع اقتراب انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للفريق الملكي.يذكر أن ليفاندوفسكي (33 عاما) يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023.
كشفت صحيفة إسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كان السبب الرئيسي في عدم تحقيق حلم نظيره مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال سيزاريز كوتشارسكي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي السابق إن "حلم ليفاندوفسكي كان دائما هو التوقيع لريال مدريد، واللعب بجانب كريستيانو رونالدو، لكن بايرن نجح في ضمه، وكنت أقاتل مع روبرت لأنني أردت أن يكون المهاجم الأول في ناد عظيم".
يأتي ذلك تزامنا مع تقارير صحفية تحدثت عن أن وكيل ليفاندوفسكي الحالي بيني زهافي يحاول إيجاد مخرج للانتقال لريال مدريد، رغم صعوبة الأمر مع اقتراب انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للفريق الملكي. يذكر أن ليفاندوفسكي (33 عاما) يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023.