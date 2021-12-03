تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/صحيفة-في-سرية-تامة-وتحت-غطاء-مدني-حماس-تقيم-فرعا-عسكريا-في-لبنان-1053518949.html
صحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان
صحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" الفلسطينية أنشأت "سرا" فرعا لذراعها العسكري في لبنان، لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في حال اندلعت مواجهة جديدة مع... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T14:42+0000
2021-12-03T14:43+0000
حركة حماس
أخبار حزب الله
قطاع غزة
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a5da95a8dbee562407ed32b114cc928.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الفرع الجديد لـ "حماس" استهل نشاطه خلال عملية "حارس الأسوار"، في إشارة للمواجهة العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وقطاع غزة في مايو/أيار الماضي.وأوضحت أن الفرع الجديد في لبنان "أطلق وقتها عددا من الصواريخ على شمال إسرائيل".وأضافت: "تم اتخاذ قرار إنشاء الفرع الشمالي في عام 2014، في أعقاب عملية الجرف الصامد، التي وجدت قيادة حماس فيها نفسها في غزة وحدها في المعركة ضد إسرائيل، دون مساعدة عسكرية خارجية".وتابعت: "مهّد ذلك الطريق لتأسيس قوة عسكرية على الأراضي اللبنانية تكون جزءا لا يتجزأ من التنظيم وخاضعة له".وزعمت الصحيفة أن القيادي في حماس صالح العاروري هو من تولى إدارة وإنشاء الفرع الجديد لحماس في لبنان.وقالت: "في المرحلة الأولى، تقرر بناء قوة عسكرية تهدف إلى إزعاج إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ من لبنان، وبالتالي خلق ساحة أخرى في مواجهتها. أدركت حماس أن هذا لن يغير موازين القوة، ولكنه أداة من شأنها أن تسمح لها بتشتيت انتباه إسرائيل أثناء الصراع في غزة".ومضت الصحيفة بالقول: "يقدر عدد النشطاء بالمئات، وهم يعملون سرا تحت غطاء مدني. تضم صور الآن أيضا مركز الفرع الجديد، ولكن يبدو أن لديه قواعد نشاط في أماكن أخرى من لبنان أيضا".وادّعت "يديعوت" أن "الهيكل التنظيمي في الوحدة الجديدة هرمي ومنظم. وعلى الرغم من اتصالها بحركة حماس في غزة، إلا أنها ليست تابعة لها مباشرة وتتلقى الأوامر من قيادة حماس في الخارج فقط".وتابعت: "تلقى فرع حماس في لبنان تدريبات على إنتاج وإطلاق الصواريخ من عناصر إيرانية، ويعمل حاليا في الإنتاج الذاتي للصواريخ التي يصل مداها عشرات الكيلومترات".وأشارت إلى أن "حزب الله"، على علم بنشاطات فرع حماس العسكري في لبنان، كما أعطى الضوء الأخضر لتأسيسه. لكن فيما يتعلق بعلاقات القوة بين التنظيمين، فإن حزب الله لديه القدرة على رفض إطلاق فرع حماس الصواريخ من الأراضي اللبنانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/حزب-الله-يعلق-على-قرار-بريطانيا-تصنيف-حماس-منظمة-إرهابية-1050760444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8f5eab30a439ad7f6b5f9481433d74bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار حزب الله, قطاع غزة, لبنان

صحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان

14:42 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 14:43 GMT 03.12.2021)
© AFP 2021 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
تابعنا عبر
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" الفلسطينية أنشأت "سرا" فرعا لذراعها العسكري في لبنان، لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في حال اندلعت مواجهة جديدة مع قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الفرع الجديد لـ "حماس" استهل نشاطه خلال عملية "حارس الأسوار"، في إشارة للمواجهة العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وقطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
"حزب الله" يعلق على قرار بريطانيا تصنيف "حماس" منظمة إرهابية
20 نوفمبر, 17:13 GMT
وأوضحت أن الفرع الجديد في لبنان "أطلق وقتها عددا من الصواريخ على شمال إسرائيل".
وأضافت: "تم اتخاذ قرار إنشاء الفرع الشمالي في عام 2014، في أعقاب عملية الجرف الصامد، التي وجدت قيادة حماس فيها نفسها في غزة وحدها في المعركة ضد إسرائيل، دون مساعدة عسكرية خارجية".
وتابعت: "مهّد ذلك الطريق لتأسيس قوة عسكرية على الأراضي اللبنانية تكون جزءا لا يتجزأ من التنظيم وخاضعة له".
وزعمت الصحيفة أن القيادي في حماس صالح العاروري هو من تولى إدارة وإنشاء الفرع الجديد لحماس في لبنان.
وقالت: "في المرحلة الأولى، تقرر بناء قوة عسكرية تهدف إلى إزعاج إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ من لبنان، وبالتالي خلق ساحة أخرى في مواجهتها. أدركت حماس أن هذا لن يغير موازين القوة، ولكنه أداة من شأنها أن تسمح لها بتشتيت انتباه إسرائيل أثناء الصراع في غزة".
وأضافت: "من أجل إنشاء القوة العسكرية الجديدة، تم تجنيد نشطاء فلسطينيين مرتبطين أيديولوجيا بالتنظيم ويعيشون في لبنان، وخاصة حول مدينة صور".
ومضت الصحيفة بالقول: "يقدر عدد النشطاء بالمئات، وهم يعملون سرا تحت غطاء مدني. تضم صور الآن أيضا مركز الفرع الجديد، ولكن يبدو أن لديه قواعد نشاط في أماكن أخرى من لبنان أيضا".
وادّعت "يديعوت" أن "الهيكل التنظيمي في الوحدة الجديدة هرمي ومنظم. وعلى الرغم من اتصالها بحركة حماس في غزة، إلا أنها ليست تابعة لها مباشرة وتتلقى الأوامر من قيادة حماس في الخارج فقط".
وتابعت: "تلقى فرع حماس في لبنان تدريبات على إنتاج وإطلاق الصواريخ من عناصر إيرانية، ويعمل حاليا في الإنتاج الذاتي للصواريخ التي يصل مداها عشرات الكيلومترات".
وأشارت إلى أن "حزب الله"، على علم بنشاطات فرع حماس العسكري في لبنان، كما أعطى الضوء الأخضر لتأسيسه. لكن فيما يتعلق بعلاقات القوة بين التنظيمين، فإن حزب الله لديه القدرة على رفض إطلاق فرع حماس الصواريخ من الأراضي اللبنانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTإعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند
15:55 GMTقرار من مجلس أوروبي ضد تركيا بسبب سجن رجل أعمال
15:46 GMTهاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية في "الفورمولا 1"
15:44 GMTأكثر من 1250 مهاجرا لقوا مصرعهم خلال 2021 وهم في طريقهم إلى إسبانيا
15:39 GMTتونس... الحكومة تحث الشباب على خلق ثروات بمشاريع خاصة وعدم انتظار الوظيفة لصعوبة الأوضاع
15:38 GMTبندقية قنص روسية خارقة تظهر في مصر... صور
15:34 GMTأنطونوف: موسكو تقترح على واشنطن رفع العقوبات على ممثلياتها الدبلوماسية وأنها جاهزة للرد بالمثل
15:27 GMTمدير أعمال شيرين عبد الوهاب ينفي إصدارها بيانا عن طلاقها من حسام حبيب
15:26 GMTتونس... ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بنسبة 77% سنة 2021
15:22 GMTالناصرية تتجه لخطوة طبية تعتبر الأولى في تاريخ العراق
15:09 GMTحماس تطالب بخطة متكاملة لمحاربة التطبيع... ما معالمها وكيف يمكن تطبيقها؟
15:04 GMTالمسلحون الصينيون يبدؤون موجة تنقيب جديدة عن الآثار في ريف إدلب
15:01 GMTرئيس الوزراء اللبناني: استقالة وزير الإعلام كانت ضرورية
14:52 GMT"أنصار الله" تنتقد "حماقة السعودية": ظهرت صغيرة وقرداحي كان الكبير
14:42 GMTصحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان
14:34 GMTالولايات المتحدة ترسل 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا إلى أفريقيا
14:33 GMT"غوغل" تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها
14:30 GMTتظاهرة للمودعين اللبنانيين احتجاجا على "الكابيتال كونترول"... فيديو وصور
14:19 GMTالحكومة المغربية ترفض تحويل "الأساتذة المتعاقدين" إلى الميزانية العامة
14:15 GMTانفصال المطربة المصرية شيرين عن زوجها حسام حبيب: الآن لست محتلة