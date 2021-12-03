https://arabic.sputniknews.com/20211203/صحيفة-في-سرية-تامة-وتحت-غطاء-مدني-حماس-تقيم-فرعا-عسكريا-في-لبنان-1053518949.html

صحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان

صحيفة: وسط سرية تامة وتحت غطاء مدني... "حماس" تقيم فرعا عسكريا في لبنان

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أن حركة "حماس" الفلسطينية أنشأت "سرا" فرعا لذراعها العسكري في لبنان، لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل في حال اندلعت مواجهة جديدة مع... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T14:42+0000

2021-12-03T14:42+0000

2021-12-03T14:43+0000

حركة حماس

أخبار حزب الله

قطاع غزة

لبنان

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الفرع الجديد لـ "حماس" استهل نشاطه خلال عملية "حارس الأسوار"، في إشارة للمواجهة العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وقطاع غزة في مايو/أيار الماضي.وأوضحت أن الفرع الجديد في لبنان "أطلق وقتها عددا من الصواريخ على شمال إسرائيل".وأضافت: "تم اتخاذ قرار إنشاء الفرع الشمالي في عام 2014، في أعقاب عملية الجرف الصامد، التي وجدت قيادة حماس فيها نفسها في غزة وحدها في المعركة ضد إسرائيل، دون مساعدة عسكرية خارجية".وتابعت: "مهّد ذلك الطريق لتأسيس قوة عسكرية على الأراضي اللبنانية تكون جزءا لا يتجزأ من التنظيم وخاضعة له".وزعمت الصحيفة أن القيادي في حماس صالح العاروري هو من تولى إدارة وإنشاء الفرع الجديد لحماس في لبنان.وقالت: "في المرحلة الأولى، تقرر بناء قوة عسكرية تهدف إلى إزعاج إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ من لبنان، وبالتالي خلق ساحة أخرى في مواجهتها. أدركت حماس أن هذا لن يغير موازين القوة، ولكنه أداة من شأنها أن تسمح لها بتشتيت انتباه إسرائيل أثناء الصراع في غزة".ومضت الصحيفة بالقول: "يقدر عدد النشطاء بالمئات، وهم يعملون سرا تحت غطاء مدني. تضم صور الآن أيضا مركز الفرع الجديد، ولكن يبدو أن لديه قواعد نشاط في أماكن أخرى من لبنان أيضا".وادّعت "يديعوت" أن "الهيكل التنظيمي في الوحدة الجديدة هرمي ومنظم. وعلى الرغم من اتصالها بحركة حماس في غزة، إلا أنها ليست تابعة لها مباشرة وتتلقى الأوامر من قيادة حماس في الخارج فقط".وتابعت: "تلقى فرع حماس في لبنان تدريبات على إنتاج وإطلاق الصواريخ من عناصر إيرانية، ويعمل حاليا في الإنتاج الذاتي للصواريخ التي يصل مداها عشرات الكيلومترات".وأشارت إلى أن "حزب الله"، على علم بنشاطات فرع حماس العسكري في لبنان، كما أعطى الضوء الأخضر لتأسيسه. لكن فيما يتعلق بعلاقات القوة بين التنظيمين، فإن حزب الله لديه القدرة على رفض إطلاق فرع حماس الصواريخ من الأراضي اللبنانية.

https://arabic.sputniknews.com/20211120/حزب-الله-يعلق-على-قرار-بريطانيا-تصنيف-حماس-منظمة-إرهابية-1050760444.html

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حركة حماس, أخبار حزب الله, قطاع غزة, لبنان