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طالبان: عدم منح الحكومة الأفغانية الجديدة مكانا في الأمم المتحدة يحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي
طالبان: عدم منح الحكومة الأفغانية الجديدة مكانا في الأمم المتحدة يحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي
أعلن ممثل حركة "طالبان"، سهيل شاهين، أن قرار لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بتأجيل مسألة منح مكان في المنظمة للحكومة الأفغانية الجديدة "يحرم الأفغان من... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:27+0000
2021-12-03T09:27+0000
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كابول– سبوتنيك. وكتب شاهين في تغريدة: "يوم أمس قررت لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بأنه في الوقت الحالي لن يتم منح مكان في الأمم المتحدة للحكومة الأفغانية الجديدة. هذا القرار لا يتوافق مع المعايير الدولية والعدالة، لأنهم حرموا الشعب الأفغاني من حقه الشرعي".وأعرب شاهين عن أمله بأن يتم منح الحكومة مكاناً في الأمم المتحدة في أقرب وقت.هذا وكانت لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة قد قررت، إرجاء قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت ستصدر أوراق اعتماد لمبعوثي طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) لتمثيل أفغانستان في المنظمة.وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، رشحت حركة "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس، المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة.
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طالبان: عدم منح الحكومة الأفغانية الجديدة مكانا في الأمم المتحدة يحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي

09:27 GMT 03.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoسهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة
سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أعلن ممثل حركة "طالبان"، سهيل شاهين، أن قرار لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بتأجيل مسألة منح مكان في المنظمة للحكومة الأفغانية الجديدة "يحرم الأفغان من حقهم الشرعي".
كابول– سبوتنيك. وكتب شاهين في تغريدة: "يوم أمس قررت لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بأنه في الوقت الحالي لن يتم منح مكان في الأمم المتحدة للحكومة الأفغانية الجديدة. هذا القرار لا يتوافق مع المعايير الدولية والعدالة، لأنهم حرموا الشعب الأفغاني من حقه الشرعي".
وأعرب شاهين عن أمله بأن يتم منح الحكومة مكاناً في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
هذا وكانت لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة قد قررت، إرجاء قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت ستصدر أوراق اعتماد لمبعوثي طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) لتمثيل أفغانستان في المنظمة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، رشحت حركة "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس، المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة.
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