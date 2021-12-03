طالبان: عدم منح الحكومة الأفغانية الجديدة مكانا في الأمم المتحدة يحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoسهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
أعلن ممثل حركة "طالبان"، سهيل شاهين، أن قرار لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بتأجيل مسألة منح مكان في المنظمة للحكومة الأفغانية الجديدة "يحرم الأفغان من حقهم الشرعي".
كابول– سبوتنيك. وكتب شاهين في تغريدة: "يوم أمس قررت لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بأنه في الوقت الحالي لن يتم منح مكان في الأمم المتحدة للحكومة الأفغانية الجديدة. هذا القرار لا يتوافق مع المعايير الدولية والعدالة، لأنهم حرموا الشعب الأفغاني من حقه الشرعي".
وأعرب شاهين عن أمله بأن يتم منح الحكومة مكاناً في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
هذا وكانت لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة قد قررت، إرجاء قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت ستصدر أوراق اعتماد لمبعوثي طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) لتمثيل أفغانستان في المنظمة.
1/2— Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) December 2, 2021
The Credentials Committee decided yesterday that for now, the seat of Afghanistan at UN be not given to the new government in Afghanistan. This decision is not based on legal rules and justice because they have deprived the people of Afghanistan of their legitimate right.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، رشحت حركة "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس، المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة.