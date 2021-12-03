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https://arabic.sputniknews.com/20211203/طبيبة-جراحة-تبتر-الساق-الخطأ-للمريض-1053500719.html
طبيبة جراحة تبتر الساق الخطأ للمريض
طبيبة جراحة تبتر الساق الخطأ للمريض
كتبت صحيفة "كوريير" أن المحكمة النمساوية غرّمت طبيبة جراحة 2700 يورو لبتر ساق المريض اليمنى بدلاً من اليسرى. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T08:30+0000
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مجتمع
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أجابت الطبيبة في المحكمة: "كنت أعلم أنه يجب بتر الساق اليسرى، لكن لا يمكنني الإجابة عن سبب حدوث ذلك".وذكرت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 82 عاما أدخل المستشفى في مايو/أيار من هذا العام. كان على وشك إجراء بتر أحد الأطراف السفلية. لكن الطبيبة أخطأت في تحديد الساق. كانت العملية "ناجحة" ولم تلاحظ الممرضات أي شيء.أصبح الخطأ معروفًا بعد يومين فقط أثناء وضع الضمادات. حينها قيل للمريض أنه يجب بتر الساق الثانية. لم يعش المريض ليرى المحاكمة، وستحصل أرملته على تعويض.
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طبيبة جراحة تبتر الساق الخطأ للمريض

08:30 GMT 03.12.2021
© REUTERSعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS
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كتبت صحيفة "كوريير" أن المحكمة النمساوية غرّمت طبيبة جراحة 2700 يورو لبتر ساق المريض اليمنى بدلاً من اليسرى.
أجابت الطبيبة في المحكمة: "كنت أعلم أنه يجب بتر الساق اليسرى، لكن لا يمكنني الإجابة عن سبب حدوث ذلك".
وذكرت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 82 عاما أدخل المستشفى في مايو/أيار من هذا العام. كان على وشك إجراء بتر أحد الأطراف السفلية. لكن الطبيبة أخطأت في تحديد الساق. كانت العملية "ناجحة" ولم تلاحظ الممرضات أي شيء.
أصبح الخطأ معروفًا بعد يومين فقط أثناء وضع الضمادات. حينها قيل للمريض أنه يجب بتر الساق الثانية. لم يعش المريض ليرى المحاكمة، وستحصل أرملته على تعويض.
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