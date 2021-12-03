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https://arabic.sputniknews.com/20211203/عربة-ثلاثية-العجلات-تنطلق-دون-سائق-في-شارع-بالصين-فيديو-1053505936.html
عربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين... فيديو
عربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انطلاق عربة ثلاثية العجلات دون سائق في أحد الشوارع الصينية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:59+0000
2021-12-03T09:59+0000
2021-12-03T10:05+0000
الصين
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الذي التقط بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، تحرك العربة وما عليها من حمولة في غياب قائدها الذي يبدو أنه أوقفها إلى جانب رصيف الشارع لقضاء بعض شؤونه.وفوجئ السائق بتحرك عربته دونه، فأسرع ورائها محاولا السيطرة عليها قبل وقوع كارثة تصادم، إلا أنه لحسن حظه فقد كان الشارع غير مزدحم بالسيارات والمارة ما سمح له بإنهاء المشكلة بأمان.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, نادي الفيديو
عربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين... فيديو 09:59 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 10:05 GMT 03.12.2021)
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انطلاق عربة ثلاثية العجلات دون سائق في أحد الشوارع الصينية.
ويظهر الفيديو الذي التقط بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، تحرك العربة وما عليها من حمولة في غياب قائدها الذي يبدو أنه أوقفها إلى جانب رصيف الشارع لقضاء بعض شؤونه.
وفوجئ السائق بتحرك عربته دونه، فأسرع ورائها محاولا السيطرة عليها قبل وقوع كارثة تصادم، إلا أنه لحسن حظه فقد كان الشارع غير مزدحم بالسيارات والمارة ما سمح له بإنهاء المشكلة بأمان.