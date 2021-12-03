عقيد أمريكي متقاعد يقيم فعالية الصاروخ الروسي "إر-37"

وجاء في الوثيقة المنشورة أن "بعض هذه الصواريخ، مثل إر-37 الروسية وصواريخ PL-XX الصينية، مصممة لتدمير أسلحة أمريكية محمولة جواً عالية القيمة مثل طائرات الإنذار المبكر والسيطرة، وناقلات الطائرات والقاذفات".وفي وقت سابق، أشار العقيد في سلاح الجو الأمريكي إلى فعالية أنظمة تور وتونغوسكا و بانتسير الروسية وكذلك الأنظمة الصينية القائمة عليها ضد الطائرات المستهدفة منخفضة التحليق وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادار والقنابل.
كتب مدير برنامج مفاهيم المستقبل وتقييمات الإمكانات العسكرية لمعهد ميتشل لأبحاث الفضاء، العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، مارك جانزينجر، أن اليوم بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، تحتوي أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة على مقاتلات مجهزة برادارات مع مجموعة هوائيات نشطة وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء وصواريخ جو-جو بعيدة المدى.
وجاء في الوثيقة المنشورة أن "بعض هذه الصواريخ، مثل إر-37 الروسية وصواريخ PL-XX الصينية، مصممة لتدمير أسلحة أمريكية محمولة جواً عالية القيمة مثل طائرات الإنذار المبكر والسيطرة، وناقلات الطائرات والقاذفات".
وفي وقت سابق، أشار العقيد في سلاح الجو الأمريكي إلى فعالية أنظمة تور وتونغوسكا و بانتسير الروسية وكذلك الأنظمة الصينية القائمة عليها ضد الطائرات المستهدفة منخفضة التحليق وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادار والقنابل.