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عقيد أمريكي متقاعد يقيم فعالية الصاروخ الروسي "إر-37"
عقيد أمريكي متقاعد يقيم فعالية الصاروخ الروسي "إر-37"
كتب مدير برنامج مفاهيم المستقبل وتقييمات الإمكانات العسكرية لمعهد ميتشل لأبحاث الفضاء، العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، مارك جانزينجر، أن اليوم... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T07:52+0000
2021-12-03T07:52+0000
رصد عسكري
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وجاء في الوثيقة المنشورة أن "بعض هذه الصواريخ، مثل إر-37 الروسية وصواريخ PL-XX الصينية، مصممة لتدمير أسلحة أمريكية محمولة جواً عالية القيمة مثل طائرات الإنذار المبكر والسيطرة، وناقلات الطائرات والقاذفات".وفي وقت سابق، أشار العقيد في سلاح الجو الأمريكي إلى فعالية أنظمة تور وتونغوسكا و بانتسير الروسية وكذلك الأنظمة الصينية القائمة عليها ضد الطائرات المستهدفة منخفضة التحليق وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادار والقنابل.
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رصد عسكري

عقيد أمريكي متقاعد يقيم فعالية الصاروخ الروسي "إر-37"

07:52 GMT 03.12.2021
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان
صاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Министерство обороны РФ
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كتب مدير برنامج مفاهيم المستقبل وتقييمات الإمكانات العسكرية لمعهد ميتشل لأبحاث الفضاء، العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، مارك جانزينجر، أن اليوم بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، تحتوي أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة على مقاتلات مجهزة برادارات مع مجموعة هوائيات نشطة وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء وصواريخ جو-جو بعيدة المدى.
وجاء في الوثيقة المنشورة أن "بعض هذه الصواريخ، مثل إر-37 الروسية وصواريخ PL-XX الصينية، مصممة لتدمير أسلحة أمريكية محمولة جواً عالية القيمة مثل طائرات الإنذار المبكر والسيطرة، وناقلات الطائرات والقاذفات".
وفي وقت سابق، أشار العقيد في سلاح الجو الأمريكي إلى فعالية أنظمة تور وتونغوسكا و بانتسير الروسية وكذلك الأنظمة الصينية القائمة عليها ضد الطائرات المستهدفة منخفضة التحليق وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادار والقنابل.
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