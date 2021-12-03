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عمدة نيويورك يعلن أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في المدينة
عمدة نيويورك يعلن أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في المدينة
أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، عن تسجيل أول حالات الإصابة بمتحور كوفيد-19 "أوميكرون" في المدينة. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T01:11+0000
2021-12-03T01:11+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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نيويورك – سبوتنيك. وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي: "الوضع تغير. هناك كثير ما لا نعلمه عن أوميكرون. وما نعلمه هو أنه لدينا حالات الإصابة في نيويورك".وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
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فيروس كورونا, أوميكرون

عمدة نيويورك يعلن أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في المدينة

01:11 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / Carlos Mamaniأمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - بيرو يونيو 2020
أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - بيرو يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Carlos Mamani
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أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، عن تسجيل أول حالات الإصابة بمتحور كوفيد-19 "أوميكرون" في المدينة.
نيويورك – سبوتنيك. وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي: "الوضع تغير. هناك كثير ما لا نعلمه عن أوميكرون. وما نعلمه هو أنه لدينا حالات الإصابة في نيويورك".
وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.
وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".
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