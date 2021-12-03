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https://arabic.sputniknews.com/20211203/غوغل-تستعد-لإطلاق-أول-ساعة-ذكية-داخلية-لها--1053518755.html
"غوغل" تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها
"غوغل" تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها
كشف تقرير جديد من أن شركة "غوغل" تعمل على أول ساعة ذكية داخلية لها، التي سيتم إطلاقها في عام 2022. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T14:33+0000
2021-12-03T14:33+0000
علوم
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وأشار التقرير إلى أن الساعة، التي تحمل الاسم الرمزي "روهانRohan" ويعمل عليها مجموعة أجهزة"بيكسل" التابعة لشركة "غوغل" ستنافس ساعة "آبل ويتش".وأضاف التقرير أن تطوير الجهاز قد تم تسريعه هذا العام، مشيرا إلى أن "غوغل" طلبت من موظفين خارج فريقsmartwatch لاختبار الجهاز وتقديم ملاحظات. وأضاف التقرير أن إحدى جلسات التعليقات عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني. لذلك قد تختلف الجداول الزمنية للإطلاق بعد التعليقات الواردة من الموظفين، الذين يختبرون الجهاز.وتتسم Google Pixel Watch بخصائص مراقبة الصحة واللياقة البدنية. من المتوقع أن يظهر لأول مرة، جهاز مراقبة معدل ضربات القلب وميزات تتبع الصحة الأساسية بما في ذلك عدّ الخطوات. الإصدار الحالي للجهاز يستمر ليوم واحد على الشحن ويتم شحنه ببطء. إذا أثبتت جولة الاختبار الأخيرة نجاحها، فمن المرجح أن تطلق الشركة Google Watch في وقت مبكر من ربيع عام 2022.
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علوم

"غوغل" تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها

14:33 GMT 03.12.2021
© REUTERS / Reuters Staffشعار شركة "غوغل" الأمريكية
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Reuters Staff
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كشف تقرير جديد من أن شركة "غوغل" تعمل على أول ساعة ذكية داخلية لها، التي سيتم إطلاقها في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الساعة، التي تحمل الاسم الرمزي "روهانRohan" ويعمل عليها مجموعة أجهزة"بيكسل" التابعة لشركة "غوغل" ستنافس ساعة "آبل ويتش".
وأضاف التقرير أن تطوير الجهاز قد تم تسريعه هذا العام، مشيرا إلى أن "غوغل" طلبت من موظفين خارج فريقsmartwatch لاختبار الجهاز وتقديم ملاحظات. وأضاف التقرير أن إحدى جلسات التعليقات عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني. لذلك قد تختلف الجداول الزمنية للإطلاق بعد التعليقات الواردة من الموظفين، الذين يختبرون الجهاز.
وتتسم Google Pixel Watch بخصائص مراقبة الصحة واللياقة البدنية. من المتوقع أن يظهر لأول مرة، جهاز مراقبة معدل ضربات القلب وميزات تتبع الصحة الأساسية بما في ذلك عدّ الخطوات. الإصدار الحالي للجهاز يستمر ليوم واحد على الشحن ويتم شحنه ببطء.
إذا أثبتت جولة الاختبار الأخيرة نجاحها، فمن المرجح أن تطلق الشركة Google Watch في وقت مبكر من ربيع عام 2022.
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