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https://arabic.sputniknews.com/20211203/قرار-أردني-بإلغاء-جميع-الحفلات-الغنائية-في-العاصمة-عمان-1053499976.html
قرار أردني بإلغاء جميع الحفلات الغنائية في العاصمة عمان
قرار أردني بإلغاء جميع الحفلات الغنائية في العاصمة عمان
اتخذت السلطات الأردنية قرارا بإلغاء جميع الحفلات الغنائية التي كانت ستقام في العاصمة الأردنية عمان. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T07:53+0000
2021-12-03T08:07+0000
الأردن
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب موقع عمون الأردني، فقد اتخذ محافظ العاصمة، ياسر العدوان، قرارا بـ "وقف كافة الموافقات التي منحت لإقامة احتفالات غنائية بأماكن التجمعات في العاصمة عمّان".وأكد العدوان أن القرار ينطبق على الحفلات الغنائية العامة، ولا يشمل حفلات الزواج الخاصة، والتي تم تحديد أماكن إقامتها في قرار وزارة الداخلية الأردنية.وعلل محافظ العاصمة قراره بأنه جاء"بعد رصد مخالفات لأوامر الدفاع وعدم التزام باجراءات السلامة العامة والتباعد في حفل أقيم أمس الخميس".وتوعد المسؤول الأردني القائمين على حفل الخميس بـ "أشد الإجراءات القانونية والإدراية".وفيما لفت المحافظ إلى أنه وجه بضرورة إحضارهم، فقد شدد على أنه "لن يتم التهاون مع أي مخالف لأوامر الدفاع".وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا عددا من مقاطع الفيديو، لحفل أقيم مساء امس الخميس في بوليفارد العبدلي، حيث ظهر في تلك المقاطع عدد من التجاوزات والمخالفات الواضحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية كانت قد أعلنت "ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 57 ألفا و917 حالة حتى صباح اليوم الجمعة".وحسب بيان للوزارة فقد "توفي 11 ألفا و661 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 28 حالة وفاة أمس الخميس"، فيما بلغ "عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 963 ألفا و655 إصابة".
https://arabic.sputniknews.com/20211123/قلق-أردني-من-نسب-إصابات-فيروس-كورونا-1050779870.html
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الأردن, سلالة كورونا الجديدة

قرار أردني بإلغاء جميع الحفلات الغنائية في العاصمة عمان

07:53 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 08:07 GMT 03.12.2021)
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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اتخذت السلطات الأردنية قرارا بإلغاء جميع الحفلات الغنائية التي كانت ستقام في العاصمة الأردنية عمان.
وحسب موقع عمون الأردني، فقد اتخذ محافظ العاصمة، ياسر العدوان، قرارا بـ "وقف كافة الموافقات التي منحت لإقامة احتفالات غنائية بأماكن التجمعات في العاصمة عمّان".
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وأكد العدوان أن القرار ينطبق على الحفلات الغنائية العامة، ولا يشمل حفلات الزواج الخاصة، والتي تم تحديد أماكن إقامتها في قرار وزارة الداخلية الأردنية.
وعلل محافظ العاصمة قراره بأنه جاء"بعد رصد مخالفات لأوامر الدفاع وعدم التزام باجراءات السلامة العامة والتباعد في حفل أقيم أمس الخميس".
وتوعد المسؤول الأردني القائمين على حفل الخميس بـ "أشد الإجراءات القانونية والإدراية".
وفيما لفت المحافظ إلى أنه وجه بضرورة إحضارهم، فقد شدد على أنه "لن يتم التهاون مع أي مخالف لأوامر الدفاع".
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا عددا من مقاطع الفيديو، لحفل أقيم مساء امس الخميس في بوليفارد العبدلي، حيث ظهر في تلك المقاطع عدد من التجاوزات والمخالفات الواضحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية كانت قد أعلنت "ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 57 ألفا و917 حالة حتى صباح اليوم الجمعة".
وحسب بيان للوزارة فقد "توفي 11 ألفا و661 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 28 حالة وفاة أمس الخميس"، فيما بلغ "عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 963 ألفا و655 إصابة".
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