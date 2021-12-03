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كبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
كبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
حثّت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، اليوم الجمعة، على تفادي الذعر بعد ظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T17:33+0000
2021-12-03T17:33+0000
العالم
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وقالت سواميناثان خلال في مؤتمر "رويترز نكست": "من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها"، مشيرة إلى أن "التكهن بما إذا كان أوميكرون سيصبح السلالة المهيمنة في حكم المستحيل".وتابعت أن "النسخة المتحورة "دلتا مسؤولة عن 99% من الإصابات في العالم. وأن هذا النسخة أشد قدرة على الانتقال والهيمنة ليصبح (النسخة) السائدة في أنحاء العالم.وفي استنادها إلى أن البيانات الواردة من جنوب أفريقيا وزيادة الحالات لمثلين يوميا، قالت سواميناثان: إن أوميكرون "سريع العدوى".وأضافت: "إلى أي مدى يمكن أن يصل شعورنا بالقلق؟ إننا بحاجة لأن نكون مستعدين ولأن نتوخى الحذر، وليس الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كان عليه الحال قبل عام".وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا أخيرا، على أنها "مقلقة".وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيرًا جدًا كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/حماية-المستهلك-جار-التأكد-من-وجود-سلالة-كورونا-الجديدة-لدى-مواطنين-من-جنوب-إفريقيا-وصلا-روسيا-1053517524.html
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العالم, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

كبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر

17:33 GMT 03.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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حثّت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، اليوم الجمعة، على تفادي الذعر بعد ظهور سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
وقالت سواميناثان خلال في مؤتمر "رويترز نكست": "من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها"، مشيرة إلى أن "التكهن بما إذا كان أوميكرون سيصبح السلالة المهيمنة في حكم المستحيل".
وتابعت أن "النسخة المتحورة "دلتا مسؤولة عن 99% من الإصابات في العالم. وأن هذا النسخة أشد قدرة على الانتقال والهيمنة ليصبح (النسخة) السائدة في أنحاء العالم.
وفي استنادها إلى أن البيانات الواردة من جنوب أفريقيا وزيادة الحالات لمثلين يوميا، قالت سواميناثان: إن أوميكرون "سريع العدوى".
وأضافت: "إلى أي مدى يمكن أن يصل شعورنا بالقلق؟ إننا بحاجة لأن نكون مستعدين ولأن نتوخى الحذر، وليس الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كان عليه الحال قبل عام".
عمل اختبار المرض الفيروسي كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، للركاب في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
حماية المستهلك: جار التأكد من وجود سلالة كورونا الجديدة لدى مواطنين من جنوب إفريقيا وصلا روسيا
14:08 GMT
وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا أخيرا، على أنها "مقلقة".
وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيرًا جدًا كفيروس "إيبولا"، ومعدياً مثل متحور "دلتا".
وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.
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