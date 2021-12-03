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https://arabic.sputniknews.com/20211203/كسوف-الشمس-سوف-يغرق-القارة-القطبية-الجنوبية-في-الظلام-لمدة-دقيقتين-1053497773.html
كسوف الشمس سوف يغرق القارة القطبية الجنوبية في الظلام لمدة دقيقتين
كسوف الشمس سوف يغرق القارة القطبية الجنوبية في الظلام لمدة دقيقتين
يستمر اليوم القطبي من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان في القارة القطبية الجنوبية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T06:33+0000
2021-12-03T06:45+0000
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لكن يوم السبت، 4 ديسمبر/كانون الأول، سيحل الليل في القطب الجنوبي لمدة دقيقتين، سيمر القمر مباشرة أمام الشمس، مما يحجب ضوءه ويسبب كسوفًا كليًا للشمس، وفقًا لتقارير "Science Alert".يمكن رؤية هذه الظاهرة في الأقاليم الأرجنتينية والتشيلية والبريطانية في أنتاركتيكا، فضلاً عن أرض ماري بيرد غير المأهولة. في المناطق الجنوبية من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، سيكون الخسوف جزئيًا. بالنسبة لأمريكا الجنوبية وأفريقيا، سيحدث ذلك في الصباح الباكر، لأستراليا ونيوزيلندا - عند غروب الشمس.حسب العلماء، في مدينة هوبارت الأسترالية ، سيغلق القمر الشمس بنسبة 11% (أعلى معدل في الدولة)، في ملبورن - بنسبة 2%، وهذا الرقم أقل في كانبرا. لكن من غير المرجح أن يفهم السكان العاديون أن شيئًا غريبًا يحدث - التأثير المرئي للكسوف يحدث فقط بعد تغطية حوالي 80% من سطح الشمس.تتم محاذاة مدارات الشمس والقمر كل ستة أشهر تقريبًا.لا يمكن رؤية كسوف الشمس في كل مكان على الأرض، لأن الظل الناتج عن القمر يغطي مساحة صغيرة نسبيًا. يبلغ عرض هذا الظل 100-260 كيلومتر فقط، ولكي ترى الشمس مغلقة تمامًا، يجب أن تكون ضمن هذا "المسار" الضيق. أحيانًا يمر عبر مناطق غير مأهولة تمامًا، مثل القارة القطبية الجنوبية.
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كسوف الشمس سوف يغرق القارة القطبية الجنوبية في الظلام لمدة دقيقتين

06:33 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 06:45 GMT 03.12.2021)
© AFP 2021 / Sam Yehكسوف الشمس في وسط تايوان 21 يونيو 2020
كسوف الشمس في وسط تايوان 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Sam Yeh
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يستمر اليوم القطبي من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان في القارة القطبية الجنوبية.
لكن يوم السبت، 4 ديسمبر/كانون الأول، سيحل الليل في القطب الجنوبي لمدة دقيقتين، سيمر القمر مباشرة أمام الشمس، مما يحجب ضوءه ويسبب كسوفًا كليًا للشمس، وفقًا لتقارير "Science Alert".
يمكن رؤية هذه الظاهرة في الأقاليم الأرجنتينية والتشيلية والبريطانية في أنتاركتيكا، فضلاً عن أرض ماري بيرد غير المأهولة. في المناطق الجنوبية من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، سيكون الخسوف جزئيًا. بالنسبة لأمريكا الجنوبية وأفريقيا، سيحدث ذلك في الصباح الباكر، لأستراليا ونيوزيلندا - عند غروب الشمس.
حسب العلماء، في مدينة هوبارت الأسترالية ، سيغلق القمر الشمس بنسبة 11% (أعلى معدل في الدولة)، في ملبورن - بنسبة 2%، وهذا الرقم أقل في كانبرا. لكن من غير المرجح أن يفهم السكان العاديون أن شيئًا غريبًا يحدث - التأثير المرئي للكسوف يحدث فقط بعد تغطية حوالي 80% من سطح الشمس.
تتم محاذاة مدارات الشمس والقمر كل ستة أشهر تقريبًا.
لا يمكن رؤية كسوف الشمس في كل مكان على الأرض، لأن الظل الناتج عن القمر يغطي مساحة صغيرة نسبيًا. يبلغ عرض هذا الظل 100-260 كيلومتر فقط، ولكي ترى الشمس مغلقة تمامًا، يجب أن تكون ضمن هذا "المسار" الضيق. أحيانًا يمر عبر مناطق غير مأهولة تمامًا، مثل القارة القطبية الجنوبية.
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