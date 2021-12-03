تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/كلوب-يرفض-انتقادات-موجهة-لصلاح-ليس-أنانيا-1053524023.html
كلوب يرفض انتقادات موجهة لصلاح... "ليس أنانيا"
كلوب يرفض انتقادات موجهة لصلاح... "ليس أنانيا"
علّق يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، على انتقادات لمهاجمه البارز محمد صلاح، والتي تتهمه بالأنانية في اللعب. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T16:54+0000
2021-12-03T16:54+0000
محمد صلاح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050531704_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_c7349c6a8938fefb5e70067b35611625.jpg
ورد كلوب على سؤال، خلال حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: "لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي، بحسب "رويترز".وتابع: "لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب.وقال إن "مو يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة ... في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح".يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر، وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي. ويأتي ولفرهامبتون ثامنا برصيد 21 نقطة.كما يتصدر النجم المصري، ومهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا بعد 14 مباراة كما يتصدر اللاعب البالغ عمره 29 عاما لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (ثمانية أهداف) مقارنة بخمس تمريرات حاسمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/ليفربول-يتغنى-بأرقام-محمد-صلاح-بعد-هدفي-إيفرتون-1053487399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050531704_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1e038fd334f1033ce548abc5c103d06d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محمد صلاح

كلوب يرفض انتقادات موجهة لصلاح... "ليس أنانيا"

16:54 GMT 03.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
تابعنا عبر
علّق يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، على انتقادات لمهاجمه البارز محمد صلاح، والتي تتهمه بالأنانية في اللعب.
ورد كلوب على سؤال، خلال حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: "لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي، بحسب "رويترز".
محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز، 12 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح بعد هدفي إيفرتون
أمس, 15:38 GMT
وتابع: "لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب.
وقال إن "مو يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة ... في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح".
يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر، وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي. ويأتي ولفرهامبتون ثامنا برصيد 21 نقطة.
كما يتصدر النجم المصري، ومهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا بعد 14 مباراة كما يتصدر اللاعب البالغ عمره 29 عاما لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (ثمانية أهداف) مقارنة بخمس تمريرات حاسمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:33 GMTكبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
17:18 GMTتونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
17:13 GMT5 أسباب بعضها خطير لبرودة القدمين في الشتاء... التدفئة لا تجدي
17:01 GMTورقة استقالة جورج قرداحي تتضمن مفاجأة للجميع... ورئيس الوزراء يعلق
16:59 GMTمبادرة بابا الفاتيكان... نقل 50 مهاجرا في قبرص إلى مكان آخر
16:58 GMTبوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا أوكرانيا وقره باغ وسوريا وليبيا
16:57 GMTحقيقة انتقال النني إلى الاتحاد السعودي
16:54 GMTكلوب يرفض انتقادات موجهة لصلاح... "ليس أنانيا"
16:47 GMTالرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي قبلا استقالة وزير الإعلام
16:45 GMTقاعدة عسكرية ومصنع طائرات... تقرير استخباري يكشف قلق إسبانيا من اتفاق المغرب وإسرائيل
16:35 GMTاستقالة قرداحي وجولة ماكرون... ما فرص نجاح مساعي تطبيع العلاقات بين لبنان والسعودية؟
16:24 GMTتلفزيون: بوتين وأردوغان يناقشان عبر الهاتف الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
16:18 GMTالشرطة المصرية تضبط 4 أطنان كوارتز ممزوج بالذهب
16:04 GMTإعلامي مصري يرد على انتقادات بسبب استضافته مطرب مهرجانات تصدر الترند
15:55 GMTقرار من مجلس أوروبي ضد تركيا بسبب سجن رجل أعمال
15:46 GMTهاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق السعودية في "الفورمولا 1"
15:44 GMTأكثر من 1250 مهاجرا لقوا مصرعهم خلال 2021 وهم في طريقهم إلى إسبانيا
15:39 GMTتونس... الحكومة تحث الشباب على خلق ثروات بمشاريع خاصة وعدم انتظار الوظيفة لصعوبة الأوضاع
15:38 GMTبندقية قنص روسية خارقة تظهر في مصر... صور
15:34 GMTأنطونوف: موسكو تقترح على واشنطن رفع العقوبات على ممثلياتها الدبلوماسية وأنها جاهزة للرد بالمثل