كلوب يرفض انتقادات موجهة لصلاح... "ليس أنانيا"

ورد كلوب على سؤال، خلال حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: "لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي، بحسب "رويترز".وتابع: "لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب.وقال إن "مو يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة ... في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح".يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر، وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي. ويأتي ولفرهامبتون ثامنا برصيد 21 نقطة.كما يتصدر النجم المصري، ومهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا بعد 14 مباراة كما يتصدر اللاعب البالغ عمره 29 عاما لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (ثمانية أهداف) مقارنة بخمس تمريرات حاسمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.
وتابع: "لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب.
وقال إن "مو يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة ... في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح".
يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر، وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي. ويأتي ولفرهامبتون ثامنا برصيد 21 نقطة.
كما يتصدر النجم المصري، ومهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا بعد 14 مباراة كما يتصدر اللاعب البالغ عمره 29 عاما لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (ثمانية أهداف) مقارنة بخمس تمريرات حاسمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.