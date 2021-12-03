https://arabic.sputniknews.com/20211203/ماكرون-نأمل-تحقيق-تقدم-في-لبنان-خلال-الساعات-المقبلة-1053516529.html

ماكرون: نأمل تحقيق تقدم في لبنان خلال الساعات المقبلة

ماكرون: نأمل تحقيق تقدم في لبنان خلال الساعات المقبلة

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن أمله في تحقيق تقدم في لبنان خلال الساعات المقبلة. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T13:46+0000

2021-12-03T13:46+0000

2021-12-03T14:24+0000

العالم

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في دبي: "سنقوم بجميع الجهود لكي يكون لدول الخليج خاصة السعودية دور فاعل في لبنان لمساعدة الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا أن نساعد لبنان أو نعزز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط إذا لم نتحاور مع جميع الأطراف".وبشأن توقيع عقود مع الإمارات لتزويدها بمقاتلات "رافال" الفرنسية، أكد ماكرون أن "توقيع عقد بيع الطائرات للإمارات يعود بالمنفعة للشعب الفرنسي".وكشف قرداحي في كلمة خلال إعلان استقالته من منصبه كوزير للإعلام في الحكومة اللبنانية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "سيفتح مع السعودية موضوع عودة العلاقات مع لبنان خلال زيارته".وكانت تقارير صحفية قد كشفت، في وقت سابق، أن ميقاتي نقل إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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العالم