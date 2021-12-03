مالك صحيفة شهيرة يواجه السجن بسبب طليقته

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن زوجة باركلي السابقة طلبت من القاضي إيداعه السجن، بعد أن زعمت أن رجل الأعمال البريطاني فشل في سداد المدفوعات التي أمرت بها المحكمة العليا.وأضافت أن فريدريك فشل في تسليم النصف الأول من الأموال (50 مليون جنيه إسترليني)، فيما أشار محاموه إلى أنه سيلجأ إلى الدفاع.هذا ودعا محامو فريدريك إلى النظر في طلب السيدة باركلي على انفراد، حيث سيتم بث الأدلة المتعلقة بالمعلومات المالية السرية. فيما رفض القاضي جوناثان كوهين هذا الطلب وقال إن الجلسات ستُعقد علانية، لكنه أشار إلى أنه قد يكون من الضروري الاستماع إلى بعض الأدلة على انفراد أو فرض قيود على الإبلاغ، مؤكدا أن الجلسة النهائية ستعقد أوائل العام المقبل.وفي وقت سابق من هذا العام، منحت هيروكو باركلي تسوية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) بعد انهيار زواجهما، الذي دام 34 عاما، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق في تاريخ المملكة المتحدة.
يواجه مالك صحيفة "ديلي تلغراف" الشهيرة، الملياردير فريدريك باركلي، السجن، بسبب عدم دفع 50 مليون جنيه إسترليني (66 مليون دولار) لزوجته السابقة.
ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن زوجة باركلي السابقة طلبت من القاضي إيداعه السجن، بعد أن زعمت أن رجل الأعمال البريطاني فشل في سداد المدفوعات التي أمرت بها المحكمة العليا.
وأضافت أن فريدريك فشل في تسليم النصف الأول من الأموال (50 مليون جنيه إسترليني)، فيما أشار محاموه إلى أنه سيلجأ إلى الدفاع.
هذا ودعا محامو فريدريك إلى النظر في طلب السيدة باركلي على انفراد، حيث سيتم بث الأدلة المتعلقة بالمعلومات المالية السرية. فيما رفض القاضي جوناثان كوهين هذا الطلب وقال إن الجلسات ستُعقد علانية، لكنه أشار إلى أنه قد يكون من الضروري الاستماع إلى بعض الأدلة على انفراد أو فرض قيود على الإبلاغ، مؤكدا أن الجلسة النهائية ستعقد أوائل العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا العام، منحت هيروكو باركلي تسوية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) بعد انهيار زواجهما، الذي دام 34 عاما، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق في تاريخ المملكة المتحدة.