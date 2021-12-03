مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/ شباط، بما يحول دون إغلاقها.ووافق المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير/ شباط ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا.يشار إلى تمويل الحكومة الحالي ينتهي عند منتصف ليل الجمعة.وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة جزئيا وذلك عن طريق تمديد التمويل حتى 18 فبراير/ شباط.ويعني إغلاق الحكومة بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.وهناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.وفي عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/ شباط، بما يحول دون إغلاقها.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/ شباط، بما يحول دون إغلاقها.
ووافق المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير/ شباط ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا.
يشار إلى تمويل الحكومة الحالي ينتهي عند منتصف ليل الجمعة.