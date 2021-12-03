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https://arabic.sputniknews.com/20211203/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-يحول-دون-إغلاق-الحكومة-1053496906.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/ شباط، بما يحول دون إغلاقها. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T03:42+0000
2021-12-03T03:43+0000
أمريكا
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/ شباط، بما يحول دون إغلاقها.ووافق المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير/ شباط ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا.يشار إلى تمويل الحكومة الحالي ينتهي عند منتصف ليل الجمعة.وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة جزئيا وذلك عن طريق تمديد التمويل حتى 18 فبراير/ شباط.ويعني إغلاق الحكومة بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.وهناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.وفي عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/مجلس-النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-للحيلولة-دون-إغلاق-الحكومة-1053496265.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة

03:42 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 03:43 GMT 03.12.2021)
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، "عزل ترامب"، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/ شباط، بما يحول دون إغلاقها.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/ شباط، بما يحول دون إغلاقها.
ووافق المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير/ شباط ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا.
يشار إلى تمويل الحكومة الحالي ينتهي عند منتصف ليل الجمعة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة
00:57 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة جزئيا وذلك عن طريق تمديد التمويل حتى 18 فبراير/ شباط.
ويعني إغلاق الحكومة بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.
وهناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.
وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.
وفي عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.
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