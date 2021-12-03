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https://arabic.sputniknews.com/20211203/محكمة-فلبينية-تسمح-لصحفية-حصلت-على-جائزة-نوبل-بالسفر-لاستلامها-1053509123.html
محكمة فلبينية تسمح لصحفية حصلت على جائزة نوبل بالسفر لاستلامها
محكمة فلبينية تسمح لصحفية حصلت على جائزة نوبل بالسفر لاستلامها
أصدرت محكمة الاستئناف الفلبينية، اليوم الجمعة، حكمها بالسماح للصحفية الفلبينية ماريا ريسا، بالسفر إلى النرويج لاستلام جائزة نوبل التي حصلت عليها. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T11:26+0000
2021-12-03T11:26+0000
جائزة نوبل
جائزة نوبل للسلام
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ووفقا لـ"رويترز"، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بالسماح لريسا بالسفر لاستلام الجائزة في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنها "لا تمثل خطرًا على الطيران".وتخضع ريسا لقيود سفر في بلادها، بسبب قضايا قانونية تواجهها في الفلبين، حيث تم تعليق ترخيص موقعها الإخباري، "رابلير"، كونها متورطة في قضايا قانونية مختلفة.يأتي ذلك في حين يؤكد مناصرون لريسا أنها مستهدفة بسبب تدقيقها في سياسات الحكومة، بما في ذلك الحرب الدموية على المخدرات التي أطلقها الرئيس رودريغو دوتيرتي.وكانت ريسا قد واجهت حكما بالسجن ستة أعوام، قبل أن تستأنف الحكم ويطلق سراحها من قبل المحكمة بكفالة.وقد أعلنت لجنة جائزة "نوبل" منح ريسا بالمشاركة مع الصحفي الاستقصائي الروسي دميتري موراتوف، جائزة السلام في تأييد حرية التعبير التي تتعرض لانتقادات في جميع أنحاء العالم.والجائزة هي أول جائزة نوبل للسلام تُمنح للصحفيين منذ أن فاز بها الألماني كارل فون أوسيتسكي عام 1935 لكشفه عن برنامج بلاده السري لإعادة التسلح بعد الحرب.وكانت الامم المتحدة قد حثت يوم الاثنين الماضي، الفلبين على السماح لريسا بالسفر إلى النرويج لتسلم الجائزة.يشار إلى أن الفلبين قد انخفض ترتيبها في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 درجتين إلى 138 من أصل 180 دولة، واحتلت لجنة حماية الصحفيين المرتبة السابعة في العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، الذي يتتبع وفيات الإعلاميين.وتنفي الحكومة مطاردة وسائل الإعلام وتقول إن أي مشاكل تواجهها المنظمات قانونية وليست سياسية، مؤكدة أنها تؤمن بحرية الكلام.
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جائزة نوبل, جائزة نوبل للسلام

محكمة فلبينية تسمح لصحفية حصلت على جائزة نوبل بالسفر لاستلامها

11:26 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / Jonathan Nackstrandجائزة نوبل
جائزة نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / Jonathan Nackstrand
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أصدرت محكمة الاستئناف الفلبينية، اليوم الجمعة، حكمها بالسماح للصحفية الفلبينية ماريا ريسا، بالسفر إلى النرويج لاستلام جائزة نوبل التي حصلت عليها.
ووفقا لـ"رويترز"، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بالسماح لريسا بالسفر لاستلام الجائزة في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنها "لا تمثل خطرًا على الطيران".
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وتخضع ريسا لقيود سفر في بلادها، بسبب قضايا قانونية تواجهها في الفلبين، حيث تم تعليق ترخيص موقعها الإخباري، "رابلير"، كونها متورطة في قضايا قانونية مختلفة.
يأتي ذلك في حين يؤكد مناصرون لريسا أنها مستهدفة بسبب تدقيقها في سياسات الحكومة، بما في ذلك الحرب الدموية على المخدرات التي أطلقها الرئيس رودريغو دوتيرتي.
وكانت ريسا قد واجهت حكما بالسجن ستة أعوام، قبل أن تستأنف الحكم ويطلق سراحها من قبل المحكمة بكفالة.
وقد أعلنت لجنة جائزة "نوبل" منح ريسا بالمشاركة مع الصحفي الاستقصائي الروسي دميتري موراتوف، جائزة السلام في تأييد حرية التعبير التي تتعرض لانتقادات في جميع أنحاء العالم.
والجائزة هي أول جائزة نوبل للسلام تُمنح للصحفيين منذ أن فاز بها الألماني كارل فون أوسيتسكي عام 1935 لكشفه عن برنامج بلاده السري لإعادة التسلح بعد الحرب.
وكانت الامم المتحدة قد حثت يوم الاثنين الماضي، الفلبين على السماح لريسا بالسفر إلى النرويج لتسلم الجائزة.
يشار إلى أن الفلبين قد انخفض ترتيبها في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 درجتين إلى 138 من أصل 180 دولة، واحتلت لجنة حماية الصحفيين المرتبة السابعة في العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، الذي يتتبع وفيات الإعلاميين.
وتنفي الحكومة مطاردة وسائل الإعلام وتقول إن أي مشاكل تواجهها المنظمات قانونية وليست سياسية، مؤكدة أنها تؤمن بحرية الكلام.
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