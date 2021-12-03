تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/محلل-سياسي-حمدوك-معتكف-في-منزله-منذ-يومين-بعد-تعيين-20-وكيلا-للوزراء-في-الحكومة-1053514280.html
محلل سياسي: حمدوك معتكف في منزله منذ يومين بعد تعيين 20 وكيلا للوزراء في الحكومة
محلل سياسي: حمدوك معتكف في منزله منذ يومين بعد تعيين 20 وكيلا للوزراء في الحكومة
قال الأكاديمي والمحلل السياسي عصام دكين، إن الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بين عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان يتكون من 14 نقطة... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T13:14+0000
2021-12-03T13:14+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/78/1042787807_0:66:2047:1217_1920x0_80_0_0_e9e29c810799a20a966c29ff686f5c08.jpg
وأوضح دكين في حديثه لـ"راديو سبوتيك"، اليوم الجمعة، أن "حمدوك يرى أنه سيستمر في الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق، أما في حال تدخل أطراف أخرى في تغيير شكل الاتفاق فإنه سيقدم استقالته".وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية. وأصدر حمدوك مرسوما يقضي بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المال والحكم الاتحادي والإعلام. وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر، بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله. وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في عام 2019، بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.
https://arabic.sputniknews.com/20211004/خلافات-شركاء-الحكم-في-السودان-هل-تعيد-الحياة-لنظام-البشير؟-1050339948.html
https://arabic.sputniknews.com/20211124/خبير-قرارات-حمدوك-الأخيرة-لن-تنجح-في-تهدئة-غضب-المعارضين-للاتفاق-السياسي-1053238607.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/78/1042787807_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_38c38280bb5b4fe455b5ad14525a6b25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

محلل سياسي: حمدوك معتكف في منزله منذ يومين بعد تعيين 20 وكيلا للوزراء في الحكومة

13:14 GMT 03.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 24 أغسطس/ آب 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 24 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
قال الأكاديمي والمحلل السياسي عصام دكين، إن الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بين عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان يتكون من 14 نقطة مهمة تتعلق بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية.
وأوضح دكين في حديثه لـ"راديو سبوتيك"، اليوم الجمعة، أن "حمدوك يرى أنه سيستمر في الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق، أما في حال تدخل أطراف أخرى في تغيير شكل الاتفاق فإنه سيقدم استقالته".
مظاهرات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2021
خلافات شركاء الحكم في السودان... هل تعيد الحياة لنظام البشير؟
4 أكتوبر, 20:57 GMT

ولفت إلى أن حمدوك معتكف في منزله لأكثر من يومين بعد تعيين 20 وكيلا للوزراء في الحكومة ووجد هجوما عنيفا من بعض القوى السياسية التي وصفت القرار بأنه لم يمض في الشكل المتفق عليه مع المجلس العسكري بحيث تكون حكومة تكنوقراط.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأصدر حمدوك مرسوما يقضي بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المال والحكم الاتحادي والإعلام.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
خبير: قرارات حمدوك الأخيرة لن تنجح في تهدئة غضب المعارضين للاتفاق السياسي
24 نوفمبر, 13:17 GMT
وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر، بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.
وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في عام 2019، بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:34 GMTالولايات المتحدة ترسل 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا إلى أفريقيا
14:33 GMT"غوغل" تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها
14:30 GMTتظاهرة للمودعين اللبنانيين احتجاجا على "الكابيتال كونترول"... فيديو وصور
14:19 GMTالحكومة المغربية ترفض تحويل "الأساتذة المتعاقدين" إلى الميزانية العامة
14:15 GMTانفصال المطربة المصرية شيرين عن زوجها حسام حبيب: الآن لست محتلة
14:09 GMTمصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة
14:08 GMTحماية المستهلك: جار التأكد من وجود سلالة كورونا الجديدة لدى مواطنين من جنوب إفريقيا وصلا روسيا
14:07 GMTسيف الإسلام يعود لسباق الانتخابات الرئاسية وحمدوك يرهن استمرار حكومته بتنفيذ "اتفاق ما بعد الانقلاب"
13:57 GMT"التعليم السعودية" تستثني المرحلة الابتدائية من الحضور إلى المدارس
13:53 GMTالرئيس التونسي يدعو إلى تطهير القضاء ويؤكد عدم العودة للوراء
13:46 GMTماكرون: نأمل تحقيق تقدم في لبنان خلال الساعات المقبلة
13:43 GMTهل يعود السفير السعودي إلى بيروت بعد استقالة جورج قرداحي؟
13:42 GMTمالك صحيفة شهيرة يواجه السجن بسبب طليقته
13:39 GMT الجزائر... إغلاق طرق في 10 ولايات بسبب الثلوج
13:38 GMTالقذافي مجددا إلى السباق الانتخابي...والصراع ينفتح على مصراعيه مع حفتر
13:31 GMTالمغرب يحصل على الغاز بتكلفة أقل من الغاز الجزائري
13:30 GMTسوريا جاهزة لتمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان خلال أيام... فيديو وصور
13:28 GMTهل توجد خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران... غانتس يرد
13:19 GMTبوريل يشدد على أهمية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
13:18 GMTميقاتي: ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة ولن أفعل المستحيل