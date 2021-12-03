https://arabic.sputniknews.com/20211203/محلل-سياسي-حمدوك-معتكف-في-منزله-منذ-يومين-بعد-تعيين-20-وكيلا-للوزراء-في-الحكومة-1053514280.html

محلل سياسي: حمدوك معتكف في منزله منذ يومين بعد تعيين 20 وكيلا للوزراء في الحكومة

محلل سياسي: حمدوك معتكف في منزله منذ يومين بعد تعيين 20 وكيلا للوزراء في الحكومة

قال الأكاديمي والمحلل السياسي عصام دكين، إن الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بين عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان يتكون من 14 نقطة... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T13:14+0000

2021-12-03T13:14+0000

2021-12-03T13:14+0000

أخبار السودان اليوم

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وأوضح دكين في حديثه لـ"راديو سبوتيك"، اليوم الجمعة، أن "حمدوك يرى أنه سيستمر في الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق، أما في حال تدخل أطراف أخرى في تغيير شكل الاتفاق فإنه سيقدم استقالته".وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية. وأصدر حمدوك مرسوما يقضي بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المال والحكم الاتحادي والإعلام. وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر، بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله. وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في عام 2019، بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.

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أخبار السودان اليوم